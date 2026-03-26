El nuevo piso de Hansi Flick en Barcelona: un alquiler de "39.000 euros al mes", cerca del Turó Park y en una exclusiva planta baja de 300 metros cuadrados de terreno con piscina

El último episodio de Mamarazzis ha llegado este viernes con un nuevo repaso de la actualidad semanal de la prensa del corazón y alguna información en primicia de Laura Fa y Lorena Vázquez. Además, las presentadoras han anunciado una cita muy especial: el programa emitirá un nuevo directo con público en la Casa Seat el próximo viernes 27 de marzo, donde se encontrarán con su audiencia y repasarán la vida de Isabel Preysler.

Uno de los temas del programa ha sido el fenómeno Shakira. La artista prepara una residencia en Madrid con nueve fechas en un estadio con su nombre, en la que será su única parada en Europa. El proyecto promete ser "una experiencia única" en un espacio de 150.000 metros cuadrados con capacidad para 50.000 asistentes por jornada. Según han podido saber las Mamarazzis, la colombiana se alojará en una habitación de hotel que costará hasta 25.000 euros la noche.

Problemas de vivienda

Otro de los temas de la semana recae en el actor Emilio Gutiérrez Caba. El veterano intérprete, con dos premios Goya, atraviesa una complicada situación. "Esta semana le veíamos con un respirador", han explicado las periodistas. Pero también a nivel judicial. Su expareja, Mónica, con la que mantuvo una relación durante diez años, "está de ocupa en una de las casas del actor", han comentado. Ella sostiene que fue un regalo durante su relación, aunque él lo niega tajantemente y no hay pruebas o papeles que lo acrediten.

El actor ha adquirido "una deuda con Hacienda de unos 300.000 euros que está intentando pagar" y, para subsanar esa deuda, "quiere vender la casa donde vive su expareja". El precio actual de la vivienda asciende a medio millón de euros, por lo que, con su venta, quedaría resuelta la deuda. Mónica, por su parte, alega que "está en una situación vulnerable", a pesar de contar con siete viviendas en propiedad, y que "ha invertido 80.000 euros en reformas", mientras Gutiérrez asegura que las obras se hicieron sin su permiso. El intérprete ha interpuesto una demanda contra ella.

Un personaje público

Otro de los nombres propios del episodio ha sido Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. "Se ha pasado media vida en la televisión diciendo que no es un personaje y que no vendía su vida y a su familia, y eso es todo lo que hace", ha comentado Laura Fa. Rubio, que el pasado viernes ofreció una exclusiva sobre su embarazo en el programa 'De Viernes' por 100.000 euros, ha dicho esta semana que se aleja de la televisión porque no puede "seguir lidiando con esta situación" en su estado. "Ya te digo yo que en cuatro días está de nuevo en la tele", ha asegurado Fa.

Como han recordado las Mamarazzis, la hija de Terelu Campos protagonizó su primera portada antes de los 18 años junto a su madre en la revista '¡Hola!'. "Terelu decía que lo hacía para protegerla y se le llenaba la boca diciendo que su hija nunca iba a ser Chabelita", han señalado las periodistas.

Los momentos de la semana

Laura y Lorena también han comentado el llamativo vídeo de José Ortega Cano, publicado en la revista 'Diez Minutos', durante un acto benéfico en la iglesia de San Antón, cuando, de forma inesperada, hizo una especie de baile con su capote. "Estaba en una iglesia y me dio por hacer con el capote y a su vez presioné las piernas y los brazos porque tengo mucha elasticidad", declaró el diestro. Su hija, Gloria Camila Ortega, ha restado importancia al momento, interpretándolo como una muestra de su fuerza.

Durante el programa de este miércoles tampoco ha faltado indignación hacia Bigote Arrocet, por el libro que estaría dispuesto a publicar con referencias a María Teresa Campos, que se titularia 'Y Teresita se quería casar' y llevaría una foto de portada de ella vestida de novia. "Es denunciable, deleznable, patético e interesado", han estallado las Mamarazzis.

Las periodistas también han hablado de la finca Cantora, que podría transformarse en una plantación de pistachos después de que un empresario de origen libanés se haya interesado en ella.

La mudanza de Flick

Para acabar el programa, dos informaciones propias de las Mamarazzis. Iñaki Urdangarin ha viajado a Barcelona para dar una de sus primeras charlas como 'coach' en el Club de Tenis de Badalona. Según han podido saber Fa y Vázquez, la charla tiene algunas referencias a su vida personal y su relación con la infanta Cristina. Durante el evento estuvo acompañado por Ainhoa Armentia, que se hizo fotos con algunas personas del público. Además, hicieron una salida en bicicleta por la zona del Montseny durante el fin de semana.

Finalmente, las Mamarazzis han ofrecido una exclusiva sobre la vida del entrenador del Barça Hansi Flick en Barcelona. Según han podido saber las periodistas, el técnico se ha mudado. Ha optado por seguir en la zona alta de la ciudad, cerca del Turó Park, en una exclusiva planta baja de 300 metros cuadrados de terreno con piscina. Su alquiler asciende a "39.000 euros al mes", han explicado, y "una parte de este alquiler lo asume el Barça".

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