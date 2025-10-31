El nuevo Pedri está en Elche

El Elche llega este domingo a Montjuïc con ganas de asaltar la banca, con un Eder Sarabia que sabe lo que supone enfrentarse al FC Barcelona y con una nómina de futbolistas entre los que destaca uno, uno de los más jóvenes de toda la plantilla. Va con el '30' a la espalda, el mismo con el que Messi se dió a conocer al mundo. No es casualidad. Cuando era pequeño, le encantaba irse de todos y cada uno de los rivales antes de ver portería. Como hacía Leo. Fue uno de sus primeros ídolos.

Más tarde, fue retrasando su posición hasta convertirse en un '10', un '8' e incluso un '6'. Hablamos de Rodrigo Mendoza Martínez-Moyá (Murcia, 15 de marzo de 2005), la última gran perla de la cantera del Elche que ha llegado para quedarse. Solo tiene 20 años, pero ya es uno más en la plantilla de un Eder Sarabia que le ha mimado como el que más. Sabe que es un futbolista de los diferentes, de los especiales. Por eso, pese a no jugar demasiado en el tramo final de la pasada temporada hasta no confirmarse su renovación, siempre le ha tenido mucha fe.

Cesc y el Como vinieron a por él

Y Rodri Mendoza se la ha tenido al Elche. Tuvo opciones para marcharse, especialmente a equipos como Como y RB Leipzig, donde apuestan fuertemente por el talento joven. De hecho, Cesc Fàbregas fue uno de los grandes valedores de su fichaje. Vio su juego reflejado en lo que había sido él. Sin embargo, el sueño de Rodri era estar con su equipo, al que había llegado directamente de Murcia hace unos cuantos años, en Primera División. Y así ha sido.

Se quedó y Eder Sarabia le ha dado la absoluta confianza, además de limar algunos detalles en su juego que le han hecho crecer y de qué manera. Empezó como un tiro la temporada, siendo indiscutible en los esquemas partiendo desde el interior o la mediapunta, luego se marchó al Mundial Sub-20 en Chile, donde fue capital para la Rojita en el doble pivote, y ahora ha vuelto para seguir lo que inició. No ha tenido tanta participación como en el comienzo de la temporada, pero se ha ganado los minutos.

Sin ir más lejos, en el pasado duelo de Copa del Rey, anotó un tanto y se llevó todos los elogios del técnico de Los Garres. Un talento especial que ya ha derribado la puerta de la Primera División y que empieza a codearse con la élite. De hecho, ya ha entrenado incluso con la selección absoluta, donde compartió entrenamiento y fotografía con Pedri, su gran ídolo y espejo desde que Rodri Mendoza es un centrocampista puro. Para algunos es un desconocido... pero no así para los 'grandes'.

El Madrid, atento

El Real Madrid, por ejemplo, ya hace tiempo que le sigue la pista y en enero, por cierto, estuvo cerca de lograr su fichaje para el Castilla, aprovechando que el futbolista no terminaba de cerrar un acuerdo para renovar su contrato con el Elche, que expiraba entonces en el próximo 2026. No apostó lo suficiente por él. Ahora, ya renovado, la película es totalmente distinta.

El club alicantino sabe que tiene un diamante en bruto por el que puede sacar mucho dinero, con un estilo de juego muy azulgrana. Por eso, el duelo en Montjuïc será especial para él, puesto que se medirá al equipo con el que mejor casa su juego, donde Messi se convirtió en su ídolo y donde juega, aunque en este caso no podrá, Pedri, su gran espejo. No es un mal espejo donde mirarse.

Su otra pasión

De hecho, se parecen algo más que en la forma en la que se mueven sobre el verde. Al igual que el de Tegueste, Rodri Mendoza destaca por ser una persona muy familiar, con unos valores muy marcados y que tiene muy claro qué debe hacer para no salirse del camino.

Además, viene de un entorno donde el deporte es parte fundamental. Su padre jugaba al baloncesto, al igual que el pequeño Rodri, aunque este tuvo que dejarlo tras decidirse finalmente por el fútbol. No se le daba mal, pero tampoco se ha equivocado eligiendo precisamente.

El fútbol es su gran pasión, pero no olvida el otro deporte, del que sigue disfrutando especialmente de la NBA y de Stephen Curry. Rodri Mendoza, un tipo sencillo que se quedó en su Elche y que está llamado a dar el salto a un equipo más 'grande' tarde o temprano. Se frenó su marcha el pasado verano, pero ya veremos qué pasa en el próximo. Muchos vendrán a picar a la puerta. De momento, él está más que tranquilo en un club que apuesta por él y con un entorno privilegiado.