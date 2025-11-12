El 'nuevo Pedri' de Koeman se deja querer por el Barça

En poco menos de dos semanas, el 25 de noviembre, Pedri cumple 23 años. Aunque todavía es un chaval, ya hay futbolistas que irrumpen en la élite a los que comparan con el canario por sus similitudes en el estilo de juego. Ronald Koeman, que lo entrenó en el Barça, ha equiparado al mediocentro azulgrana con Kees Smit, jugador neerlandés de 19 años. "Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero entrené a Pedri en el Barcelona y veo cosas de él en Kees Smit", señaló el seleccionador de Países Bajos.

Pese a que todavía no ha debutado con el combinado nacional, el exentrenador del Barça confía en el potencial del futbolista del AZ Alkmaar, con el que se proclamó campeón de la Youth League en 2023, eliminando a los catalanes en octavos con un gol suyo desde medio campo. "Los giros, el uso de ambos pies, la visión de juego... es lo que vi en Pedri en aquel entonces. Lo que está demostrando a tan corta edad es impresionante", comparó Koeman, quien hizo debutar al canario con la elástica azulgrana en 2020.

Smit, que suma dos goles y cuatro asistencias en lo que llevamos de temporada, además de un promedio de seis balones recuperados por partido, ha desvelado que su club favorito es el Barça. "Veo casi todos los partidos del Barcelona. Es, simplemente, mi club favorito", explicó el neerlandés en una entrevista a 'ESPN'.

Lo han comparado con De Bruyne o Frenkie de Jong

El centrocampista, internacional sub-21 con Países Bajos, ha agradecido la comparación con Pedri, aunque ya le han equiparado con otros futbolistas a lo largo de su breve carrera profesional. "Si él lo cree (Koeman), quizá lo sea. No me la esperaba, pero creo que es una buena comparación. Entiendo que a la gente le haya parecido un símil bastante extraño. Antes era De Bruyne y ahora soy Pedri. O Frenkie de Jong", apuntó Smit.

Sin embargo, el 21 del Barça, uno de los capitanes de la 'Oranje' y compañero de Pedri en el club catalán, pide paciencia con el futbolista del AZ. "Creo que no existe otro jugador como Pedri. No creo que sea adecuado hablar de esto, no ayudará al chico que le pongan tanta presión encima. Tiene mucho talento y puede ser muy bueno, pero dejémosle jugar al fútbol en paz y ya veremos", matizó Frenkie de Jong.