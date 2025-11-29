Nuevo paso de Ter Stegen en su recuperación

Marc-André ter Stegen sigue trabajando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para dejar atrás de una vez por todas los problemas lumbares que sufre desde el pasado verano y que le obligaron a pasar por quirófano a finales del pasado mes de julio. El guardameta alemán se encuentra en la fase final de la fase de recuperación y, si todo avanza según lo previsto, durante el mes de diciembre ya debería ser uno más en la disciplina blaugrana.

Tal como informamos en SPORT, ya hace varias semanas que Ter Stegen se ejercita en solitario en el césped junto con José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros, y algunos fisioterapeutas. Hasta ahora, su rutina había consistido en saltar al césped una media hora antes de la sesión del equipo de Hansi Flick para realizar trabajo específico y reencontrarse con sus mejores sensaciones. Este viernes por la noche, sin embargo, el arquero alemán ha sorprendido con un mensaje en las redes sociales.

"Es genial estar de vuelta con el equipo", ha escrito Ter Stegen en una publicación en las redes sociales acompañada de tres fotografías. En una de ellas se ve a Joan Garcia de fondo. Y es que, a finales de esta semana, el teutón ha iniciado los entrenamientos parciales junto con los otros porteros culés. Hasta la semana que viene o la próxima no se espera que complete una sesión íntegra a las órdenes de Hansi Flick y, por consiguiente, esté preparado para recibir el alta médica. Pero no deja de ser otro pequeño paso hacia su reaparición.

Ter Stegen ya ha empezado a compartir ejercicios con los otros guardametas de la plantilla y se espera, tal como ha avanzado el 'Diari ARA', que pueda completar un entrenamiento con el grupo en unas dos semanas. Antes de que acabe el año 2025, el alemán debería estar en condiciones físicas para jugar un partido, aunque eso ya dependerá de Hansi Flick. El entrenador culé ha dejado muy claro que su número uno en la portería es Joan Garcia y, ahora que el de Sallent ha vuelto a los terrenos de juego, parece complicado que haya un cambio en el corto plazo.

En el mercado de invierno, el Barça y Ter Stegen deberán abordar el futuro del jugador y tomar una decisión que beneficie a ambas partes. El alemán quiere jugar para ser titular con Alemania en el Mundial del próximo verano y en estos momentos Flick no le puede garantizar minutos. Pretendientes no le faltarán. El culebrón está servido.