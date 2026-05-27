Nuevo paso de Lamine Yamal en su recuperación con el Mundial entre ceja y ceja

Lamine Yamal tiene el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre ceja y ceja. La estrella del FC Barcelona, que se ha perdido el último mes de competición del conjunto blaugrana por culpa de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, sigue con su puesta a punto para intentar llegar a la cita más prestigiosa del mundo del fútbol de selecciones.

El genio de Rocafonda ha dado un paso más en su proceso de recuperación. Este miércoles ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ya se le puede ver pisando césped y tocando balón en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Después de muchas semanas trabajando en el gimnasio, el '10' culé avanza un poco más.

Cabe recordar que la convocatoria de la selección española para la Copa del Mundo arrancará este sábado 30 de mayo. Luis de la Fuente ha citado a los 26 futbolistas que representarán a la Roja y al grupo de apoyo en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas a las 17.00 horas. La idea es ver juntos la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal, en la que están implicados Fabián Ruiz, David Raya y Mikel Merino.

Lamine será uno de los ocho futbolistas del Barça que viajarán a Madrid para empezar el camino hacia el Mundial. De la Fuente, tras el anuncio de la lista, explicó que espera que esté en buenas condiciones físicas para el debut contra Cabo Verde del 15 de junio y que si por lo que sea no lo está, lo espera para el segundo encuentro, ante Arabia Saudí el 21 de junio.

"Si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un Mundial. Dentro de un margen de seguridad y confianza y sabiendo que en el fútbol te puedes lesionar bajando del autobús, hay que tener la conciencia de que se jugará cuando se pueda, pero si hay que correr algún riesgo se correrá", declaró el técnico riojano sobre Lamine Yamal y los otros 'tocados', Mikel Merino y Nico Williams.

Tal como hemos ido explicando en SPORT, Lamine Yamal evoluciona bien de sus problemas físicos. El futbolista tiene buenas sensaciones y el cuerpo médico del Barça valora positivamente su trabajo. No pudo participar en el tramo final de la Liga, pero como mínimo, salvo nuevo contratiempo, sí que podrá disputar su primer Mundial.