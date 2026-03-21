Nuevo paso de Bastoni hacia el Barça: el Inter le busca sustituto

El Barça tiene claro que hay margen de mejora en el proyecto deportivo y una de las claves se centra en mejorar la solvencia defensiva. Tanto Deco como Hansi Flick han marcado como prioritario el fichaje de un central 'top' de perfil zurdo para el próximo curso y el elegido es Alessandro Bastoni. La operación era una quimera hace algunos meses, pero todo se está enfocando para que el fichaje llegue a buen puerto.

El club blaugrana inició los contactos a inicios de temporada junto al entorno del futbolista para conocer sus planes de futuro. Y en ese encuentro hubo feeling a expensas de conocer las intenciones del Inter. Los italianos eran reacios a vender a Bastoni, pero ahora tienen claro que el central sí es tranfserible y que su venta puede financiar las incorporaciones que desea realizar el Inter.

En las últimas semanas se han dado pasos en firme en este sentido y el propio Inter ha filtrado la condición de transferible de Bastoni, aunque su tasación no queda clara. Por ahora, los italianos se mantienen firmes en un precio que rondaría los 70 millones, aunque en el Barça tienen claro que esa cifra podría rebajarse con distintas fórmulas.

Uno de los detalles que clarifican la situación es que el Inter está ya sondeando posibles sustitutos de Bastoni, con una lista de tres futbolistas: Buongiorno (Nápoles), Ndicka (Roma) y Lucumi (Bolonia) serían los candidatos y ya se han iniciado gestiones en este sentido.

El Barça va a intensificar los contactos por Bastoni a partir de abril. No quieren entrar en puja alguna, por lo que el futbolista deberá dar un paso al frente dejando claro que, de salir, solo lo haría al Barça. Y a partir de ahí se intentará pactar el traspaso. Una compra que podría rebajarse con la inclusión de un futbolista blaugrana en la operación. Este último tema es lo único que puede ralentizar los movimientos ya que la dirección deportiva no desea desestabilizar al vestuario en el momento decisivo del curso.