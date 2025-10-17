Nuevo palo de Rooney a Rashford: "Es más fácil culpar al entorno"

Desde la llegada de Marcus Rashford al FC Barcelona, ha tenido un gran crítico en su antiguo club: Wayne Rooney. La gran leyenda inglesa ha sido muy dura con su compatriota por su comportamiento en su época en el Manchester United y los primeros encuentros en Catalunya.

El delantero del Barça habló sobre su mal rendimiento en sus últimos años en Old Trafford y acusó que el motivo era haber estado "en un entorno inconsistente durante mucho tiempo". Unas palabras que no gustaron nada a Rooney y que la leyenda inglesa contestó en un podcast de la 'BBC'.

"Creo que el entorno no ha sido el adecuado. Hablé de esto hace unas semanas, pero eso es culpa suya. Si no juegas bien o si te dejan fuera del equipo, creo que es más fácil culpar al entorno. Eso depende de cómo te esfuerces. En los partidos que hemos visto con él, donde sabemos que puede hacer más, sabemos que puede correr más; eso no tiene nada que ver con el entorno. Puedo estar equivocado, pero a mí me gusta mucho Marcus como persona, pero creo que es fácil decirle eso a la gente", señaló el jugador nacido en Liverpool.

Según Rooney, la culpa no es solo del entorno, sino también del rendimiento de Rashford en el terreno de juego. El exjugador compartió vestuario con el culé; Rooney era el capitán de aquel Manchester United cuando Marcus Rashford irrumpió con fuerza en Old Trafford.

Críticas desde Inglaterra

El pasado mes de enero, Rooney volvió a cargar contra Rashford cuando este llevaba 11 partidos seguidos sin jugar y sin entrar en las convocatorias de Rúben Amorim. El inglés relató un episodio que vivió la pasada semana cuando fue a Carrington, el centro de entrenamiento del United, a llevar a sus hijos al partido: "Rashford estaba en el campo de entrenamiento con el preparador físico, pero estaba apartado, donde pasaban los padres para ver los partidos de los niños. Lo miré y pensé en lo vergonzoso que debía ser para él ver a los padres pasar por allí. Que los entrenadores hayan declarado públicamente que no está entrenando bien es una locura. Es desalentador, uno debe mantener su orgullo personal".

Rashford marcó un golazo en el Pizjuán / Dani Barbeito / SPO

El ex del United no es el único crítico del culé en Inglaterra. Alan Shearer, leyenda del Newcastle, también habló sobre su profesionalidad tras la suplencia ante el Getafe por llegar tarde: "Estuvo sensacional contra Newcastle. El segundo final, en particular, fue increíble. Pero no puedes ser poco profesional. ¿Por qué todos los demás deberían llegar a tiempo, pero tú llegas tarde? No importa si llegas dos minutos tarde o 20 minutos tarde. Llegas tarde y tus compañeros de equipo tienen que esperarte. No está bien".