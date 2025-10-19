El nuevo "loro" de Laporta se llama "mestretita"

Joan Laporta es unico, para lo bueno y para lo malo. Le encanta el cuerpo a cuerpo y la distancia corta. Si había alguna duda de lo plácida que iba a ser la Asamblea de Compromisarios, todas quedaron diluidas cuando agarró el micrófono para abrir la reunión de socios, que votaron ampliamente todo aquello que se les ponía encima de la mesa, como quien firma un contrato página a página sin necesidad de leer la letra pequeña.

Hace años, cuando hacía cinco que era presidente, en 2008 y ya sin el amparo de quienes habían entrado con él en 2003, Laporta se dirigió al micrófono en un momento complicado de su presidencia, habiendo perdido nombres importantes tiempo atrás, entre ellos Sandro Rosell. Fue en una Trobada de Penyes en L'Hospitalet. Y allí Laporta empezó su verdadero reinado, más allá del conjunto con Rijkaard en el banquillo.

"Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y les están embaucando a algunos de ustedes. No me gusta que les embauquen, que les engañen, no me gusta nada. No caigan en la trampa, que si no hicieran ver que son del Barça no les haría caso nadie. ¡Al loro, que no estamos tan mal, hombre!", expresó el presidente, a quien el tiempo ha convertido en más calculador, pero manteniendo su carisma.

Laporta: "Querer al Barça es defenderlo contra todo y contra todos" / FCB

Diecisiete años más tarde, Laporta añadió una nueva palabra a su particular diccionario, "mestretites", que viene a ser algo así como sabelotodo. En realidad fueron dos porque también llamó a quienes son oposición y no están de acuerdo con su gestión "setciències", un sinónimo algo más común en el actual catalán. El "loro" se llama hoy "mestretites", pero su ataque siguen buscando el mismo objetivo: ningunear a quienes considera que, cuando atacan su forma de gobernar, están atacando al Barça.

La Asamblea paralela de Víctor Font

Uno de ellos, sin lugar a dudas, es Víctor Font, candidato en las anteriores elecciones ganadas por Laporta en 2021 y que obtuvo el apoyo de 16.679 socios y socias, lo que representó entonces el 29,99%. Font es, en términos políticos, el jefe de la oposición y vivió desde casa la Asamblea, desde donde se mostró muy activo en su cuenta de 'X', llamando mentiroso sin usar esta palabra al actual presidente: "Han pasado cinco años y la lista de promesas incumplidas y engaños al socio es larguísima. Se acepta el error. No la mentira", escribió.

Mientras lo hacía, otros socios iban aceptando, una a una y de forma amplia, también desde sus hogares (salvo los Senadores, los mil socios más antiguos, presentes en el Auditori 1899) todo aquello que proponía Joan Laporta. Eso sí, como suele ser habitual, el quòrum fue disminuyendo y, tras el pica-pica a las tres de la tarde, las cifras eran ya, considerándose el Barça un club democrático, ridículas. Si eran 710 los compromisarios a las doce del mediodía, la ratificación, por ejemplo, de Sisco Pujol como directivo fue acordada por un total de 247 socios, lo que significa un 0,17% de la masa social total de la entidad (incluidos los favorables, contrarios y en blanco).

Parece evidente que lo único que le interesa a la gran mayoría de socios, que no son aquellos con aspiraciones presidenciales, que no son quienes generan ruido y, por lo tanto fiscalización de quien mande en cada momento, es la pelotita. Así era cuando los peñistas celebraron el "loro" y así sigue siendo, casi dos décadas más tarde, cuando el "mestretites" sonó en el Auditori 1899. En ambos casos Laporta ejercía de presidente, en ambos casos salió vencedor. De hecho, solo ha perdido una votación como presidente, cuando quiso eliminar el estatus oficial de la Confederació Mundial de Penyes de los Estatuts del Barça (2021). Sí, aquellos que atendieron en 2008 al nacimiento del "loro mestretita".