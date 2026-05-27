El nuevo 'look' de Lamine Yamal para el Mundial: "Un corte moderno con textura definida, rizos libres y un efecto 'sun touch' sutil"

Lamine Yamal dio el susto ante el Celta de Vigo. El futbolista del FC Barcelona se lesionó después de anotar un penalti que sirvió para que el conjunto azulgrana sumase los tres puntos. En ese instante, el de Rocafonda sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que hizo perderse el tramo final de la competición liguera.

Estaba en duda de si iba a estar en el Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, pero el extremo azulgrana llegará por la mínima al primer partido ante Cabo Verde. A pesar de que aún se encuentra en proceso de recuperación, Luis de la Fuente ha decidido convocarlo y ya avisó: "Tiene muchas ganas, tiene 18 años pero es muy maduro y sabe que en la vida hay que aprovechar los momentos. No sabes si vas a llegar al próximo Mundial, son cuatro años y este su momento".

Desde el día después de su lesión, el '10' del Barça ya tenía la mente puesta en la cita mundialista, donde quiere demostrar que es el mejor futbolista actual. La primera decisión que ha tomado es renovar su corte de pelo. En la pasada Eurocopa, apostó por el rubio platino, que causó una gran sensación.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 42 millones de seguidores, compartió un 'storie' anunciando que ya había pasado por el peluquero. El extremo azulgrana adjuntó una fotografía, en la que se aprecia que se está haciendo unas mechas, y dos preguntas: "¿Blonde Yamal? y ¿Euro Yamal?".

La pista que dio Lamine Yamal a través de su cuenta de Instagram / SPORT

El futbolista culé volvió a apostar por acudir a su peluquero de confianza, Wagner Tenorio, quien compartió en sus redes sociales cómo fue el proceso del nuevo 'look' de Lamine Yamal para el Mundial.

En la publicación, el peluquero expuso que es un estilo "natural, auténtico y con personalidad propia".

Así es el nuevo peinado de Lamine Yamal / Instagram

Asimismo, aseguró que es un "corte moderno con textura definida, rizos libres y un efecto 'sun touch' sutil que aporta luz y movimiento sin perder la naturalidad del cabello".

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El objetivo con este nuevo corte de pelo es tener los "laterales limpios, volumen equilibrado y una estructura creada para mantener estilo dentro y fuera del campo", pues "la verdadera elegancia no necesita exagerar, se nota en los detalles".