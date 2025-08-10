El 'nuevo' Lamine, un espectáculo de Balón de Oro

Lamine Yamal transmite la misma sensación de irrealidad que en su día Leo Messi. La comparación que tanto vértigo daba es cada vez más verosímil. Así de sobrenatural es el talento de Lamine. Ante el Como volvió a impresionar a todo el mundo porque resulta imposible imaginar lo que puede llegar a ser. De momento, ya es el futbolista más desequilibrante del planeta con solo 18 años.

En el Gamper ante el Como (la presentación del Barça de Flick 2.0) volvió a dejar claro que será la estrella del Barça. Pero no solo eso: este Lamine no es el que ganó la Eurocopa con España o el triplete con el Barça. Es mejor porque su cuerpo es una herramienta cada vez más potente y juega a favor de su fútbol. Lamine es más fuerte, es más rápido y cada vez está más afilado cuando mira a portería.

El Como terminó desquiciado ante un Lamine que surfeó a la defensa con amagos imposibles, caños y bicicletas. No hay ahora mismo un futbolista más emocionante de ver. Ya lo dijo Cesc en la previa del encuentro: Lamine es la mejor noticia para combatir la tendencia robótica del fútbol actual. Dos goles marcó ante el conjunto italiano en el último ensayo de la pretemporada.

En el primero aprovechó una asistencia de Raphinha, que recuperó un balón tras su habitual presión, y solo tuvo que empujar el balón a la red. Los dos volvieron a demostrar que son una de las sociedades más demoledoras del planeta fútbol. Les acompañó un Rashford, que empezó frío pero se fue conectando hasta demostrar un buen entendimiento con sus nuevos compañeros de ataque.

Lamine parece tener ganas de recortar los plazos de adaptación del inglés, que rondó el gol. Sobre todo tras una asistencia del canterano, que lo dejó en una posición ideal para marcar. Rashford resolvió con pausa, con un gesto que engañó a su par, pero cuando tenía la portería vacía envió el balón fuera. No se conformó Lamine con el primer gol y marcó el segundo con un gesto formidable. Un golpeo de primeras tras una asistencia de Ferran buscando el poste lejano.

El exazulgrana Álex Valle fue uno de los que sufrió más a un Lamine desbocado. "Ya sabíamos lo bueno que era. Su techo es el que se ponga él, tiene una proyección increíble", reconoció Sergi Roberto que jugó contra su Barça tras el partido. Nadie se atreve a poner límites a un futbolista que se ha convertido en un acontecimiento.