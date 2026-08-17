Nuevo ingreso del Barça en la operación salida: el anuncio del traspaso de Jofre Torrents, inminente

La operación salida del FC Barcelona adquiere velocidad de crucero. Quedan dos semanas para el final del mercado de fichajes y Deco sigue cerrando carpetas para resolver el futuro de aquellos futbolistas que no entran en los planes de Hansi Flick en el corto plazo. Este domingo a última hora se cerró un acuerdo para el traspaso de Tommy Marqués al SC Braga por 10 millones de euros fijos más dos en variables en un nuevo ejemplo de la nueva política blaugrana con los canteranos.

Hay otra operación pactada desde hace días que este lunes, si todo va según lo previsto, será oficial. El Barça y el Ajax tienen la intención de anunciar el traspaso de Jofre Torrents. El club neerlandés abonará unos cinco millones de euros por el 50% del lateral izquierdo y la entidad blaugrana se guardará el otro 50% ante una futura venta o la posibilidad de recuperar al futbolista en caso de que se considere oportuno.

Las negociaciones llegaron a buen puerto hace unos días y, una vez resueltos todos los flecos, la previsión es que Jofre pase revisión médica alrededor de las 14 horas este lunes y que sea presentado esta misma tarde si no hay ningún contratiempo. El canterano buscará unos minutos y oportunidades en Ámsterdam que en el Spotify Camp Nou hubieran sido muy 'caros', especialmente tras la llegada de Joao Cancelo. El portugués se ha desvinculado del Al-Hilal y firmará con el Barça en las próximas horas.

Esta operación refuerza las excelentes relaciones entre ambas entidades, tras la reciente marcha de Marc-André ter Stegen al club neerlandés. El entorno del Ajax cuenta además con Jordi Cruyff en la dirección deportiva y con Míchel en el banquillo, un entrenador que apuesta decididamente por el buen juego y la salida de balón. Con este traspaso, el Barça ingresa una cantidad económica y garantiza el escenario perfecto para la progresión de su canterano.