Nuevo hito para el blaugrana Hamza: lidera el ranking FIFA de las grandes promesas que ya irrumpen en la élite

Hamza Abdelkarim ya no es únicamente una de las grandes apuestas de futuro del FC Barcelona. Su meteórica evolución durante los últimos meses ha provocado que su nombre empiece a ganar reconocimiento más allá del entorno azulgrana y la FIFA se ha hecho eco de su irrupción. El organismo internacional ha incluido al delantero egipcio entre las siete jóvenes promesas que destacaron en el Mundial Sub-17 de Catar y que, apenas un año después, están dando pasos importantes en el fútbol profesional.

El reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para Hamza. El delantero, nacido en El Cairo el 1 de enero de 2008, ha pasado en cuestión de meses de jugar con el Juvenil A del Barça a entrenarse con el primer equipo, disputar un Mundial con Egipto y convertirse en una de las grandes noticias de la pretemporada de Hansi Flick.

La FIFA sitúa ahora su evolución al mismo nivel que la de otros seis jóvenes talentos que también dejaron huella en aquella cita mundialista como son Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Cavan Sullivan (Philadelphia Union), Rémi Himbert (Olympique de Lyon), Mathew Baker (Melbourne City), Noah Fernandez (PSV Eindhoven) y Ze Lucas (Cruzeiro).

Hamza Abdelkarim disputando en Mundial sub-17 con Egipto / hamzabdelkarim

Del Mundial Sub-17 al primer equipo del Barça

La historia de Hamza explica por qué la FIFA ha puesto ahora el foco sobre él. Su actuación en el Mundial Sub-17 de Catar fue uno de los principales argumentos para que el Barça se decidiera por un delantero que ya había dejado buenas sensaciones en las categorías inferiores del Al Ahly. Con Egipto marcó dos goles en cuatro partidos en aquella cita y su progresión no se detuvo después del torneo. El Barça cerró inicialmente su incorporación como cedido durante el pasado mes de febrero y Hamza necesitó únicamente nueve encuentros con el Juvenil A para demostrar su capacidad: seis goles y un papel importante en el tramo final de la temporada.

Pero su salto definitivo llegó cuando Hossam Hassan decidió convocarle para el Mundial de 2026. Hamza no acudió a la cita únicamente para completar la convocatoria. Participó en cuatro de los cinco partidos disputados por Egipto, que alcanzó los octavos de final. La experiencia terminó de acelerar una carrera que ya avanzaba a gran velocidad. Mientras estaba concentrado con su selección llegó además la confirmación de que el Barça ejecutaba la opción de compra que tenía sobre él, inicialmente fijada en 1,5 millones de euros y que puede alcanzar los 6,5 millones en función de variables.

Exhibición ante el Birmingham

Después del Mundial, el delantero decidió no esperar. Regresó directamente a Barcelona para incorporarse a la pretemporada del primer equipo y ponerse a las órdenes de Flick. Y apenas necesitó una oportunidad para volver a llamar la atención. En el amistoso contra el Birmingham City, Hamza fue el gran protagonista del Barça al marcar dos goles en 62 minutos. Primero transformó un penalti que él mismo había provocado y posteriormente apareció en el área para aprovechar un rechace y completar su doblete.

Más allá de los goles, su actuación permitió comprobar algunas de las características que más han convencido al club: su capacidad para interpretar las acciones dentro del área, su olfato para encontrar los espacios y su determinación para finalizar las jugadas. Flick tampoco tardó en destacarlo. El técnico alemán elogió su humildad, su personalidad y su capacidad para aparecer en las situaciones que debe dominar un delantero centro.

Marc Casadó felicita a Hamza Abdelkarim tras el primer gol del egipcio ante el Birmingham City / Dani Barbeito

Se le abre una oportunidad en el primer equipo

La irrupción de Hamza llega, además, en un momento especialmente interesante para el ataque blaugrana. El Barça ha perdido a Robert Lewandowski y continúa trabajando para encontrar soluciones en la posición de delantero centro. El club mantiene a Julián Álvarez como una de sus principales opciones, aunque la dificultad de negociar con el Atlético de Madrid mantiene abierta la planificación ofensiva. A ello se suma la inminente salida de Ferran Torres.

En este escenario, el crecimiento de Hamza adquiere todavía más importancia. Su destino natural continúa estando en el filial, donde deberá seguir desarrollándose y competir por el ascenso a Primera Federación, pero su rendimiento durante la pretemporada le ha permitido quedarse por el momento en la dinámica del primer equipo.