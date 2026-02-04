Nuevo guiño de Julián Álvarez al Barça

Julián Álvarez puede ser uno de los grandes nombres del mercado estival. El argentino no acaba de sentirse cómodo en el Atlético y podría salir este verano a pesar de que el club colchonero mantiene que, por ahora, no lo tiene en venta. El delantero nunca ha escondido su predilección por el Barça y ha realizado un nuevo guiño al club blaugrana asegurando que "para mi, Pedri, sin duda, es uno de los mejores jugadores del mundo", declaraciones realizadas al streamer Davoo Xeneize.

Álvarez no fue titular en el último partido del Atlético ante el Levante y no está pasando por una buena racha a pesar de que esta temporada lleva ya anotados 11 goles y cinco asistencias en un equipo que no ha encontrado el tono durante todo el curso. En más de una ocasión se le ha visto frustrado por el juego rojiblanco y por la incapacidad del equipo de Simeone de superar a sus rivales a pesar de los refuerzos que han traído esta temporada.

No es la primera vez que Julián Álvarez habla del Barça, aunque últimamente se ha mostrado muy cauto con su futuro respetando al Atlético y un contrato firmado hasta el 2030. El club rojiblanco le firmó del Manchester City por 75 millones de euros y, en principio, no está en el mercado a pesar de que internamente parece que los colchoneros podrían escuchar ofertas a partir de los 100 millones de euros, un precio que el Barça no está demasiado dispuesto a acercarse.

En Inglaterra sí que está habiendo movimientos por el delantero en las últimas semanas. Su agente, Fernando Hidalgo, ha estado recientemente en el país británico y podría haber mantenido algún contacto de futuro. Tanto Arsenal como Chelsea están dispuestos a saltar la banca por Julián Álvarez, pero el argentino no prioriza volver a la Premier League en estos momentos. Se decantaría claramente por el Barça, aunque sabe perfectamente la situación financiera del club blaugrana y la dificultad que tendría el Barça para afrontar una operación de este tamaño.

En el Barça no esconden que gusta Julián Álvarez, pero tienen alternativas. Lo primero será decidir el futuro de Robert Lewandowski, ya que si el polaco sale generaría mucho espacio en el límite salarial del equipo. A partir de ahí y con alguna venta, el Barça sí estaría en condiciones de fichar ya con la regla 1:1 y Julián se convertiría en objetivo. Pese a todo, el club maneja alternativas en el mercado por si el Atlético no vende o el precio sube demasiado al entrar en una puja con clubs ingleses.