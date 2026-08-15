Nuevo guiño de Cancelo mientras sigue esperando al Barça

Cancelo sigue esperando a poder volver a Barcelona. El lateral portugués tiene claro que quiere seguir su carrera en el equipo de Hansi Flick, donde ya estuvo cedido la temporada pasada, pero las negociaciones con el Al-Hilal están siendo más complicadas de lo esperado.

Los azulgranas empezaron a negociar cuando terminó el curso anterior. La cesión de Cancelo dejó un gran sabor de boca en el Spotify Camp Nou y todo parecía preparado para que el portugués llegara a Barcelona tras un pago de 10 millones de euros, aunque según el medio saudí 'Al Yaum' las condiciones del traspaso habrían cambiado en los últimos días. Ahora, el Al-Hilal estaría pidiendo unos 15 'kilos'.

Eso sí, el lateral no se olvida del Barça y sigue mandando guiños al club de sus sueños en sus redes sociales. El último, este mismo sábado en su cuenta personal de Instagram. Cancelo ha subido una fotografía suya en su etapa en el Barça en blanco y negro con la canción 'Jovens Milionários' de fondo.

El portugués no tiene ninguna duda y quiere jugar en el Barça la temporada que viene. Este no ha sido el único guiño que ha dejado en las últimas semanas. Hace unos días publicó una fotografía en sus redes sociales con la elástica azulgrana, mientras que durante la mañana de este viernes volvió a subir a sus 'stories' otra imagen con la indumentaria culé. Su deseo está claro desde que acabó el curso pasado, en el que marcó dos goles y repartió tres asistencias en 23 partidos: solo quiere jugar en el FC Barcelona, en lo que sería su tercera etapa en la capital catalana, tras dos cesiones.

La 'storie' de Cancelo con la camiseta del Barça / Instagram

Cancelo sigue esperando al Barça, mientras que en el equipo saudí Simone Inzaghi lo dejó fuera de la convocatoria en el primer partido de Liga. El entrenador italiano no cuenta con él, pero sigue sin haber acuerdo entre los dos conjuntos por su traspaso. El tiempo se le está empezando a echar encima al Barça, ya que los azulgranas empiezan la temporada oficial en una semana.