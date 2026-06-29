Nuevo guiño de Asllani al Barça con su futuro 'caliente'

El FC Barcelona fichará a un delantero centro este verano. Es el gran objetivo de Deco tras la salida de Robert Lewandowski y la dirección deportiva hace mucho tiempo que trabaja en ello, con Julián Álvarez como gran deseado. La 'araña' hizo el gesto público que el club blaugrana necesitaba para intentar convencer al Atlético de Madrid, pero de momento la entidad colchonera no ha dado su brazo a torcer. Las negociaciones se antojan largas y complicadas.

Los responsables deportivos culés, sin embargo, exploran alternativas a Julián. No podría ser de otra manera: fiarlo todo a una carta no suele ser buen negocio y menos cuando el Atlético ha dejado muy claro que no dejará salir al futbolista argentino. Aunque obviamente esta postura forma parte de la estrategia negociadora, el Barça está monitorizando el mercado para preparar un plan B por si es necesario ejecutarlo en algún momento del mercado de fichajes.

Así juega Fisnik Asllani, delantero del Hoffenheim / X

En este sentido, uno de los futbolistas a los que más se ha vinculado con el equipo blaugrana en los últimos meses ha sido Fisnik Asllani. El delantero kosovar de 23 años, que este año ha brillado en el Hoffenheim alemán y se ha dado a conocer con 10 goles y 11 asistencias, tiene una cláusula de salida de unos 30 millones de euros y es uno de los favoritos como perfil 'low cost' para la demarcación de '9' en el Barça. El club catalán maneja buenos informes del ariete, aunque la semana pasada varios medios de comunicación aseguraron que el Borussia Dortmund tiene muy avanzada su incorporación.

El futbolista no ha tenido ningún problema en asegurar públicamente, y en más de una ocasión, que le gustaría jugar en el Barça en algún momento de su carrera. Sin ir más lejos, este domingo, pocos días después de que trascendieran estos rumores sobre su llegada al Signal Iduna Park, Asllani publicó algunas fotografías suyas de cuando era pequeño con la camiseta blaugrana en la Sportplatz Hohenschönhausen de Berlín. "Mismo lugar, diferente momento", escribió en una publicación con las mismas instantáneas, pero actuales.

Nuevo 'guiño' de un jugador que a lo largo de la última temporada, además de brillar sobre el terreno de juego, también ha reconocido que para él sería un "sueño" fichar por el Barça y jugar la Champions League. El club culé busca un '9' más contrastado, del primer nivel europeo, pero Asllani podría ser un delantero muy interesante para evitar un dispendio elevadísimo como el que requerirá Julián Álvarez y otros deseados como Harry Kane, Joao Pedro o incluso Eli Junior Kroupi.

Veremos si en las próximas semanas el Barça se 'lanza' a por él o si el Borussia Dortmund, tal como apuntan todos los rumores, formaliza su fichaje.