Nada nuevo con Guille, centrado 100% en el Barça

Guille Fernández es uno de los objetos de deseo de la cantera del Barça. El centrocampista de la Zona Franca sigue ejercitándose a las órdenes de Flick. Es uno de esos cuatro elegidos del Barça Atlètic que se mantienen con la ‘élite’ del club y que viajaron a Mallorca para la primera jornada de Liga.

Guille es ya ‘veterano’ en convocatorias, puesto que el curso pasado acumuló unas cuantas ya con el técnico de Heidelberg (seis de Liga y tres de Champions). Todavía no ha debutado oficialmente con la primera plantilla, pero sí lo hizo en la gira asiática a nivel ‘amistoso’.

OFERTAS ENCIMA DE LA MESA

Tanto su entorno como el club azulgrana tienen un sinfín de propuestas para llevarse a préstamo y en forma de traspaso al joven de 17 años. Su visión de juego, su llegada en segunda línea y capacidad técnica llaman la atención tanto de Segunda A (Andorra, por ejemplo) como de clubes TOP europeos. En su momento hubo un interés importante del Borussia Dortmund, pero no ha habido movimientos recientes.

Guille Fernández, en una imagen de esta pretemporada / Valentí Enrich

El chico sigue centrado en el Barça, en aprender al lado de sus estrellas (ahora se entrena junto a uno de sus ídolos de infancia como Rashford). Lo que tenga que llegar, llegará. Hay que exprimir al máximo este momento con el primer equipo.

TEMPORADA COMPLICADA Y 'CURRAZO' DE VERANO

No fue una temporada fácil la pasada para el mayor de los primos Fernández Casino. Ni para el filial azulgrana en general. Vivió el palo del descenso en unos meses delicados, con cambio de técnico, con salida de jugadores, con lesiones importantes. Pero en cuanto a su figura, sin duda Guille fue uno de los destacados y de las pocas notas positivas de la temporada.

De ahí también que recibiera la llamada del técnico teutón para formar parte del roster de 35 futbolistas con el que ha trabajado ese verano. No solo eso, sino que pasó la primera criba y se ha quedado con los 'mayores' a petición de Flick. Mucha calma.