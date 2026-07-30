El nuevo gesto de Julián Álvarez, más necesario que nunca para el Barça

La lesión de Eli Junior Kroupi ha caído como un jarro de agua fría en las oficinas del FC Barcelona. El delantero del Bournemouth, una de las alternativas mejor valoradas por la dirección deportiva para reforzar el ataque tras la marcha de Robert Lewandowski a la MLS, pasó este miércoles por el quirófano para solucionar una fractura en el quinto metatarsiano. Estará entre tres y cuatro meses de baja y no reaparecerá, en principio, hasta finales de octubre o noviembre. Con él se apaga, salvo giro inesperado, otra de las opciones que el club azulgrana guardaba en la recámara. La conclusión es tan sencilla como incómoda: el gesto de Julián Álvarez es hoy más necesario que nunca.

Se agotan las alternativas

El plan del Barça para la delantera siempre ha tenido un nombre propio —Julián Álvarez— y una lista de alternativas por detrás. El problema es que esa lista se está quedando sin nombres. Kroupi, internacional sub-21 con Francia y máximo realizador del Bournemouth la pasada campaña con 13 goles, cinco de ellos en las últimas ocho jornadas, era el perfil que más ilusionaba en la dirección deportiva: juventud, margen de crecimiento y capacidad para ejercer de referencia ofensiva, justo lo que pide la planificación de Hansi Flick. Pero su lesión, la misma que sufrió Fermín López al cierre del curso pasado, deja prácticamente enterrada su opción de vestir de azulgrana. Y ni siquiera era una operación sencilla: el Bournemouth ya había rechazado dos ofertas del Barça y mantenía una postura firme, la de no negociar la salida de una de sus perlas esta temporada.

No es la única puerta que se ha cerrado. La vía del Arsenal, que en algún momento pudo mover el tablero, también quedó descartada cuando los 'gunners' redirigieron sus prioridades. El abanico, en definitiva, se estrecha. Y cuanto más se estrecha, más grande se hace la figura del argentino.

La 'Araña', a un gesto de su sueño

Julián lo ha dejado claro por activa y por pasiva: solo quiere el Barça. Durante el Mundial ya dio el primer paso al asegurar que había hablado "con la gente del club, con los que tenía que hablar" y que lo mejor "para todos es una transferencia". Un mensaje que en las oficinas azulgranas se leyó como una declaración de intenciones. Desde entonces, el club espera el segundo gesto, el definitivo, el que sirva para desencallar una operación bloqueada por la intransigencia del Atlético de Madrid, que ha rechazado una oferta cercana a los cien millones pese a tener, según el entorno del jugador, la palabra de negociar si llegaba una propuesta seria.

El contexto no acompaña al futbolista: contrato hasta 2031, una cláusula inalcanzable de 500 millones y una fecha marcada en rojo, el 10 de agosto, cuando debe incorporarse a los entrenamientos con Simeone. El margen se agota, y el propio jugador sabe que, si quiere cumplir el sueño que arrastra desde niño, tendrá que ser contundente.

La pelota, en su tejado

El Barça ha decidido no dar un paso más en lo económico hasta que lo dé el jugador. Envió su oferta al Atlético y ahora aguarda. Es una espera calculada, pero también arriesgada, porque el calendario corre y las alternativas se evaporan. La lesión de Kroupi certifica que el club se juega mucho a una sola carta y que el plan B ya no ofrece las garantías de hace apenas unas semanas.

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Por eso el mensaje hacia el jugador es más urgente que nunca. Julián tiene la sartén por el mango, pero también la responsabilidad de accionar el mecanismo. Si de verdad quiere seguir los pasos de su ídolo Messi y vestirse de azulgrana, el momento de dar ese golpe sobre la mesa no es mañana. Es ahora.