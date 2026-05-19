Un nuevo escenario negociador por João Pedro... que puede favorecer al Barça

Carlo Ancelotti asestó este lunes por la noche un golpe tan duro como injusto a João Pedro, las consecuencias del cual van mucho más allá de dejarlo fuera del primer Mundial de su carrera y afectan al futuro inmediato de su carrera. La decisión es incomprensible e injustificable desde el punto de vista deportivo.

El delantero paulista, en su primer año en el Chelsea, ha sumado 20 tantos y ha dado 9 asistencias: ha dado un paso adelante en su proceso de maduración y, a sus 24 años, se ha posicionado para ser un atacante de referencia mundial.

Sin embargo, estos registros ofensivos en un equipo con muchísimos problemas estructurales, que ha vivido dos destituciones de entrenador, no han sido argumentos suficientes para Carletto, que ha preferido llevarse como '9' a la Copa del Mundo a Igor Thiago, que ha marcado 25 goles (nueve de ellos de penalti) con el Brentford, y Endrick, que lo condenó al banquillo cuando coincidieron en el Real Madrid y que ha hecho ocho dianas desde enero jugando cedido en el Olympique de Lyon.

Las explicaciones vacías de Ancelotti

"João Pedro y Andrey Santos (su compañero en el Chelsea) son jóvenes y estarán en el proyecto de la próxima Copa del Mundo. Estamos tristes por João Pedro. Por la temporada que ha hecho en Europa, merecía estar en la lista. Con todo el respeto posible, hemos elegido a otros jugadores. Lo sentimos mucho por él", se justificó Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Sin Mundial, todo el escenario alrededor del delantero, que está en la agenda de Deco, cambia radicalmente, pensando en su posible fichaje, algo que el Barça aún no ha activado.

João Pedro, un delantero que convece a Deco / ANDY RAIN / EFE

De momento, como SPORT explicó, ha habido contactos con el entorno profesional del jugador brasileño. Se le ha trasladado el interés y se ha tanteado la predisposición del jugador de aterrizar en el Spotify Camp Nou. Al Barça le agrada mucho sus características de juego, que consideran que se adecuan al perfil de un '9' goleador, técnico, móvil y asociativo, que puede retroalimentarse con Lamine Yamal.

João Pedro y Julián Álvarez están situados en lo más alto de la lista de preferencias de la dirección deportiva para reforzar la posición de delantero centro, ahora que ya se ha hecho oficial la salida de Robert Lewandowski.

El argentino, que está flirteando con el PSG, se antoja como un fichaje complicado, no solo por el músculo financiero de sus pretendientes, donde también aparece el Arsenal, sino por la dificultad negociadora que entraña sentarse con el Atlético de Madrid. Por eso, en la última semana ha ido perdiendo fuelle.

Vía libre para el Barça

La temporada baja el telón el próximo fin de semana con la última jornada de LaLiga. Por eso, la contratación del nuevo '9' aún está en fase embrionaria. El Barça no ha determinado su objetivo número uno, lo que se hará en los próximos días. Se han mantenido reuniones, pero ni se han cerrado las bases salariales con el pretendiente y, por tanto, no se ha llamado a ningún club para empezar las tratativas de adquisición.

Ahora bien, si Deco, con el aval de Hansi Flick, se lanza a por João Pedro, las condiciones negociadoras serán diferentes a las que había solo dos días atrás.

El Chelsea, que conocía el interés del Barça, no pretendía desprenderse de su delantero antes y durante la realización del Mundial. Esta no era una decisión deportiva que se excusase en los supuestos deseos de Xabi Alonso sino que respondía a una estrategia financiera. En Stamford Bridge se consideraba que, a lo largo del torneo mundialista, su futbolista podría revalorizarse en un escenario donde un año atrás brilló en el Mundial de Clubes. El objetivo final era, obviamente, aumentar la tasación de su activo y su precio de traspaso, que ahora está estipulado en una horquilla entre 80 y 100 millones de euros.

Este timing negociador voló por los aires en el momento en que Ancelotti, desde Río de Janeiro, prescindió del futbolista. A partir de ahora, no hay nada que impida que el Barça, si así lo acaba decidiendo, llame a la puerta del Chelsea. El valor del futbolista no sufrirá ninguna alteración, porque empieza sus vacaciones este próximo domingo.

Joao Pedro, en la final de la FA Cup ante el Manchester City / NEIL HALL / EFE

João Pedro, y su entorno, como no podría ser de otra forma, están muy afectados y contrariados al verse fuera de la Copa del Mundo. El golpe recibido es inesperado y demasiado reciente para evaluar cuáles son los siguientes pasos a tomar.

El futbolista, eso sí, se manifestó en sus redes sociales en un comunicado en portugués e inglés. "Procuré dar lo mejor de mí todo el tiempo. Desafortunadamente, no fue posible realizar ese sueño de defender mi país en una Copa del Mundo, pero sigo tranquilo y centrado, como siempre intento estar", indicó.

"Las alegrías y frustraciones forman parte del fútbol. A partir de ahora deseo buena suerte a todos los que están allí y seré un hincha más para que traigan el 'Hexa' a casa", concluyó.