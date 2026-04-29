Nuevo escenario para Ander Astralaga

No ha tenido suerte el FC Barcelona con las cesiones de los porteros esta temporada. Mientras futbolistas como Ansu Fati o Héctor Fort han podido aprovechar sus aventuras lejos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para crecer, los cuatro guardametas con ficha de primer equipo o filial que el club culé tiene prestados en varios equipos españoles esta temporada no han disfrutado de la continuidad deseada por unas razones u otras.

Marc-André ter Stegen solo pudo jugar dos partidos con la camiseta del Girona antes de sufrir una grave lesión muscular de la que aún no ha recibido el alta médica; Iñaki Peña empezó siendo importante en el Elche y se fue alternando la posición con Dituro, pero el veterano arquero argentino le ha ganado la batalla desde hace tres meses; y Áron Yaakobishvili está desaparecido del mapa tras acusar una mala racha de tres derrotas en el FC Andorra a principios de febrero.

Ander Astralaga (22 años), por último, ha vivido una auténtica montaña rusa en Granada. Ha ido entrando y saliendo de los planes de Pacheta en competencia con Luca Zidane, tuvo dos meses de mucho protagonismo entre noviembre de 2025 y enero de 2026 y también ha sufrido alguna inoportuna lesión muscular. La última vez que entró en escena a finales de marzo, encajó seis goles en tres partidos y regresó al banquillo. No genera consenso en el Nuevo Los Cármenes, pero este fin de semana pasado sucedió un episodio que puede dibujar un nuevo escenario para el de Berango.

Oportunidad final

Y es que Luca Zidane sufrió en los últimos compases del partido contra el Almería del pasado domingo una conmoción cerebral y una fractura en su mandíbula y mentón. Según el comunicado médico emitido por el Granada, "en las próximas horas decidirá junto a los servicios médicos del club el tratamiento a seguir para tratar su dolencia". Aunque aún no hay tiempo de baja estimado para el internacional con Argelia, su presencia en el Mundial está en entredicho, por lo que es posible que

Hasta el momento, Astralaga ha disputado un total de 13 partidos (1.081 minutos), ha encajado 20 goles (1,5 por partido) y solo ha dejado su portería a cero en dos ocasiones. El Granada necesitará su mejor versión en las últimas cinco jornadas de la Liga Hypermotion para acabar de certificar la permanencia, aunque tiene nueve puntos de margen y no debería pasar demasiados apuros en la recta final de la temporada. Pacheta también podría apostar por Íker García (20 años), pero el guardameta del filial nazarí únicamente ha jugado un encuentro.

Sin contrato (de momento) con en el Barça

Cabe recordar que el portero vasco tiene contrato asegurado con el Barça hasta el próximo 30 de junio, por lo que cuando acabe la temporada, también lo hará su vínculo con el club blaugrana a no ser que se activen los dos años opcionales estipulados en el acuerdo entre las partes. Tras dos años enteros alternando el filial con convocatorias con el primer equipo (sin llegar a debutar) y esta experiencia en Granada, sin embargo, todo apunta a que su etapa en la entidad culé llegará a su fin.