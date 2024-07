El nuevo escenario que se abre para Araújo

Este miércoles empieza a andar el Barcelona de Flick con muchas dudas sobre la configuración de la plantilla. Han pasado muchas semanas desde el final de la temporada y, por no saber, no se sabe la voz que tiene Flick ni, por ejemplo, si el capitán Sergi Roberto seguirá en la entidad. No ha habido fichajes y solo se ha despedido a Marcos Alonso y a los Joaos, mensaje que el club tuvo que quitar de forma inmediata. Así pues, queda todo el ‘pescao’ por vender y... por comprar. La secretaría técnica no se ha movido y Hansi Flick se encontrará con un marrón a partir del miércoles.

Los planes de fichajes estaba supeditado a entrar en la regla 1:1, un nuevo escenario que se nos anuncia desde hace meses, e incluso años, pero que no acaba de llegar porque los ingresos de la entidad todavía no están al nivel de los salarios que sigue pagando el club.

Frenkie de Jong se quedó sin Eurocopa con su selección / Agencias

La primera venta

Los fichajes también estaban supeditados a las ventas. Y Deco tenía claro los dos jugadores que estaban en el escaparate. Uno era De Jong. El holandés tiene un salario alto, en parte porque debe recibir los atrasos que pactó en su día, tiene una tensa relación con la secretaría técnica porque sabe que es ofrecido sin su consentimiento a toda Europa, no tiene a un agente amigo de la casa (ni Jorge Mendes ni Pini Zahavi) y se considera que su rendimiento no ha acabado de explotar al nivel que se esperaba. Deco quería venderlo, pero una lesión a final de temporada que le ha hecho perder la Eurocopa... y le deja fuera del mercado. ¿Quién pagará un pastón por un lesionado? De Jong seguirá un año más.

Ronald Araujo, muy afectado tras lesionarse contra Brasil / AP

La segunda venta

El segundo que Deco quería vender era Araujo. Había varios factores que le señalaban a él: Como De Jong, no tiene un agente amigo y eso, en el Barça actual, juega en contra; al ser un jugador formado en el club, Araujo está amortizado y la venta supondría ganancias netas; hay muchos centrales en la plantilla y, por último, tenía clubs interesados como es el caso de Bayern o del Manchester United. El Barça pensaba sacar unos 100 millones por la venta de Araujo y unos 60 por la de Frenkie de Jong. Sin embargo, el gozo en un pozo porque estas lesiones aparcan su traspaso.

En el caso de Araújo, además, es un problema mayor para el Barça porque le quedan dos años de contrato. Eso quiere decir que a final de la próxima temporada, le quedará solo uno. Así pues, o se renueva a Araújo con un salario elevado (similar al que le pueden ofrecer en Inglaterra o Alemania) o la postura del uruguayo será la de esperar un año, a final de la 2026, para irse libre. De esta forma la prima de fichaje será para él y no para el Barcelona.

A Deco el tiempo en el que ha estado esperado le ha jugado una mala pasada. Así pues, otro cambio de planes a la vista.