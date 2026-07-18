Nuevo destino para Rashford

El Barça logró ahora hace un año la cesión de Marcus Rashford procedente del Manchester United. El inglés cumplía su objetivo tras haberse frustrado un año antes su llegada al Spotify Camp Nou, teniendo que recalar como cedido en el Aston Villa. Completó vestido de azulgrana una aceptable temporada, dejando mejores números que sensaciones. Jugó 49 partidos, marcando 14 goles y repartiendo 14 asistencias.

Desde la dirección deportiva, en un principio, se valoró seriamente la posibilidad de ejecutar la opción de compra que el Barça tenía pactada cuando logró la cesión del atacante. Estaba sobre los 30 millones de euros, pero finalmente se decidió esperar y Rashford acabó marchándose a disputar el Mundial con la selección inglesa con su futuro incierto. El extremo supo primero que el Barça había fichado a su compañero de selección, Anthony Gordon, y hace una semana, ya con la opción de compra que tenía el club azulgrana sobre él, más que caducada, que en el Spotify Camp Nou fichaban otro extremo, Karim Adeyemi.

Rashford ya sabe que su continuidad en el Spotify Camp Nou se da por acabada y tras poner punto y final a su participación en el Mundial con la disputa del partido por el tercer y cuarto puesto ante Francia, deberá resolver su futuro, que bien podría estar en el equipo con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, el Manchester United. Fabrizio Romano apunta a que en Old Trafford han decidido convocar al jugador para que haga la pretemporada a las órdenes de Michael Carrick, técnico que quiere valorar su posible continuidad y regreso a un equipo en el que se formó como jugador y que dejó por desavenencias con el anterior entrenador, Rúben Amorim.

Una vez realizada la pretemporada, se tomará una decisión, con Rashford también tomando la palabra. Eso sí, en el Manchester United tienen muy claro que no volverá a salir cedido y que si se marcha, será traspasado. La idea es que lo haga a algún club europeo importante y que dispute la Champions. Por Rashford, por ejemplo, ha habido interés del fútbol turco, pero el delantero no quiere ni oír hablar de esta posibilidad.