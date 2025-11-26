El nuevo crack de la Masia que asesora Pini Zahavi y ha fichado por Nike

La Masia no deja de producir talento año tras año. Messi, Iniesta, Xavi Hernández, Puyol, Piqué, Valdés, Lamine Yamal, Pau Cubarsí y un largo etcétera de nombres se han formado en la cantera culer. No obstante, no es tan sencillo detectar este talento en etapas muy primerizas de la formación, aunque siempre hay algunas excepciones.

En este sentido, Destiny Ejiofor, de solo 12 años de edad, destaca desde hace tiempo en las categorías inferiores del FC Barcelona, por lo que ha despertado el interés de empresas y agencias de representación.

Destiny con la camiseta del Barça / Instagram Destiny

Su perfil futbolístico

Destiny Ejiofor destaca en el Barça sub-12, dirigido por Pol Combellé, gracias a su técnica con el balón y a su gran habilidad. Pese a lo que se podría pensar por su origen nigeriano, no se hace notar por un portentoso físico, pues no cuenta con gran altura, sino que demuestra una gran calidad y una velocidad endiablada sumadas a la innata capacidad anotadora. En su primer año en el fútbol 11, suma 16 goles en nueve partidos. En el pasado curso, aun disputado con partidos de siete contra siete, marcó 145 goles en 52 partidos, aunque deben relativizarse en el contexto de este tipo de categorías donde clubes como el FC Barcelona golean constantemente.

Además, en su misma generación, llaman la atención a los analistas especialmente dos jugadores, Hugo Galdeano, hijo del exfutbolista Apoño, y Pedrito Juárez, centrocampista que acostumbra a jugar de interior.

Contrato con Nike

Tal como sucedió con algunos casos excepcionales en el pasado como Neymar, que firmó con la gran marca a la edad de 13 años, Destiny se ha vinculado con Nike. De hecho, la 'precocidad' con la que niños firman esta clase de acuerdos es una cuestión polémica para algunos. Fue Alex Zahavi, familiar del superagente Pini Zahavi (representante de Hansi Flick y Lewandowski entre otros) y trabajador de 'Gol International', empresa de Pini, quien anunció el acuerdo entre el gigante estadounidense y la promesa culer: "Con tan solo 11 años, Destiny firmó su contrato con Nike la semana pasada. Es joven. Tiene talento. Y ya lo está haciendo (Just Doing It)".

La polémica generada

A raíz de la publicación en Instagram, Pini Zahavi fue cuestionado por el periodista 'Matt Lawton' de 'The Times' en lo que se refiere al trabajo de su empresa de representación con la promesa, pero se defendió de manera contundente: "Lo siento, no veo ningún problema. Alex está ayudando a la familia. No podemos ganar dinero con él. No hay contrato. Pero esta es la manera de construir el contacto para el futuro". Es de especial importancia destacar las palabras de Zahavi a 'The Times', ya que por normativa FIFA los agentes tienen prohibido firmar contratos de representación con jugadores jóvenes hasta que cumplan 16 años, aunque no tienen ninguna prohibición para asesorarlos, "la familia de Destiny le había pedido a Alex que ayudara con las negociaciones con Nike", aclaró el israelí al medio inglés.

El joven canterano con Alex Zahavi, de 'Gol International' / Instagram Destiny

Sobre el jugador, a quién se ha llegado a comparar con Mbappé, lo definió como "un chico muy especial", mientras que, para zanjar el tema sobre Nike, expuso que "sobre el contrato con Nike, hay que entender lo que hacen estas empresas cuando buscan a un jugador que creen que se convertirá en uno de los mejores. Intentan contactarte para cerrar un acuerdo a futuro. Nadie sabe si lo logras", dijo en una clara referencia al riesgo que también toman las empresas una vez que deciden llegar a acuerdos con futbolistas a tan temprana edad.