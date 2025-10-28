Nuevo comunicado de Élite Taxi por el acuerdo Barça-Uber

El sindicato Élite Taxi ha publicado un nuevo comunicado respecto al acuerdo firmado por el FC Barcelona y Uber la pasada semana por el cual la multinacional estadounidense se convirtió en uno de los principales patrocinadores del la entidad Blaugrana.

Élite Taxi desconvocó sendas movilizaciones la pasada semana, coincidiendo con la disputa del Barça-Olympiacos de la Champions y un día después en el día en el que se hacía oficial la rúbrica del acuerdo con Uber. Desde ese día, se puede ver circular por las calles de Barcelona varios vehículos de la compañía costumizados con los colores blaugrana del Barça y luciendo logos en los que anunciaba el acuerdo entre ambas instituciones.

Según el portavoz del sindicato, Tito Álvarez, esas decisiones respondían a la actitud del Barça que se había mostrado dispuesto a revisar las condiciones del pacto con la multinacional norteamericana.

El sindicato denuncia a través de un comunicado que este martes se están produciendo inmovilizaciones y sanciones de vehículos de la compañía en el área metropolitana de Barcelona al incumplir la normativa, e insta al Barça a cumplir el compromiso que adquirió con los taxistas, y deja entrever que podrían replantearse su actitud al respecto si la situación como hasta ahora:

"Hoy la Guardia Urbana de Barcelona está inmovilizando numerosos vehículos de Uber que incumplen la normativa vigente", reza el comunicado, "y por tanto, no pueden circular realizando transporte urbano en la ciudad.

Desde Élite Taxi Barcelona queremos expresar nuestra confianza en la palabra del Futbol Club Barcelona, tal y como se nos trasladó en la reunión mantenida con el Director General del club, el señor Manel del Río, y su equipo técnico, quienes nos aseguraron que el departamento de Compliance había revisado minuciosamente todas las cláusulas del acuerdo con Uber.

Hoy, Barcelona amanece con decenas de vehículos de Uber subidos a las grúas, camino del depósito municipal, y con sanciones de 4.000 euros por infringir la normativa.

Ante estos hechos, esperamos la reacción del FC Barcelona, que ahora debe demostrar si está a la altura de sus valores y de su compromiso con la ciudad y con sus socios, ejecutando la cláusula correspondiente ante este evidente insulto a la inteligencia del club, de los barceloneses y de las instituciones públicas.

Este acuerdo mancha la imagen del FC Barcelona, vinculándolo a una empresa cuyos vehículos son inmovilizados y sancionados mientras realizan una actividad ilegal en nuestra ciudad.

Desde Élite Taxi, siempre hemos cumplido nuestra palabra, pero no lo haremos si el club no cumple la suya. Estaremos a la altura de las circunstancias, siempre que el FC Barcelona también lo esté.

De no ser así, Élite Taxi convocará asambleas para que el colectivo del taxi decida democráticamente las acciones a emprender ante el incumplimiento del FC Barcelona o la falta de medidas concretas por parte de su dirección. Porque la dignidad de Barcelona y del taxi no se negocia. ÉLITE TAXI siempre al lado de los que cumplen la ley. Més que un taxi. Valors".