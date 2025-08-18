El nuevo cazatalentos del Barça, a pleno rendimiento

El Barça ya tiene a pleno rendimiento a su nuevo jefe de scouting, Joao Amaral Pereira. Aunque el club todavía no lo ha hecho oficial, el portugués ya trabaja en la Ciutat Esportiva casi a diario y ejerce sus funciones con normalidad. Amaral cuenta con la total confianza del director deportivo, Deco, que ha sido el principal impulsor de su llegada al área deportiva.

El anuncio oficial debería producirse en breves, pero en la práctica Amaral ya forma parte del día a día del Barça. Su objetivo es reforzar la red de ojeadores y mejorar la detección de talento en un mercado cada vez más competitivo que ayude al club azulgrana a anticiparse a los grandes clubes para incorporar jóvenes promesas.

El portugués, de 38 años, ha desempeñado esta última temporada la función de director técnico del Rio Ave SAD, en su país donde se encargaba de la coordinación y la gestión de todo el departamento de fútbol, así como la detección de talento. En el club portugués se le reconoce el buen trabajo y su capacidad para modernizar la forma de buscar jugadores. Ahora, ya con más experiencia en la materia, ha llegado el ,momento de dar el salto e incorporarse como ayudante de Deco.

Hombre de confianza de Deco

Antes de esa experiencia, Amaral formó parte del equipo de D20, la agencia de representación de Deco. La relación entre ambos viene de lejos y explica por qué el director deportivo lo ha querido a su lado en esta nueva etapa culé. Cuando Deco aceptó la propuesta de Laporta para liderar la dirección deportiva, D20 cerró sus puertas y Amaral siguió su propio camino. Ahora, un par de años más tarde, ambos vuelven a coincidir en el Barça.

El propio Amaral ya comunicó oficialmente al Rio Ave SAD que aceptaba la oferta azulgrana y que se desvinculaba de sus funciones en Portugal. Con este movimiento, el club quiere dar un salto en la búsqueda de jóvenes promesas y perfiles que encajen en la filosofía azulgrana. Amaral no es un fichaje mediático, pero sí un refuerzo muy importante en un área vital para construir el futuro del equipo y que cuenta con el total apoyo de Deco.