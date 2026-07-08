El nuevo capricho de Lamine Yamal: 11.300 dólares y no está disponible en España

Lamine Yamal es un gran amante de la moda. El de Rocafonda acumula una gran colección de piezas de lujo, ya sean de ropa o de accesorios. No es la primera vez que los complementos del futbolista acaparan todas las miradas.

El futbolista del FC Barcelona cuida cada detalle al máximo y arriesga a la hora de elegir las piezas de sus 'outfits'. Dispone de varios relojes de lujo, joyas, gafas de sol y ropa 'street wear'. En uno de los Clásicos, TwoJeys patrocinó sus brackets con motivo del esperado encuentro, asociándose así con uno de los rasgos característicos del azulgrana.

Enganchado a la moda

Lamine Yamal viste principalmente de Adidas tras firmar un contrato histórico, destacando también la marca de lujo Chanel en sus accesorios. Pero a veces, hemos visto como Lamine se ha sumado a la fiebre del Chanel de Matthieu Blazy que ha revolucionado la industria de la moda actual. Son piezas de un elevado, con difícil acceso y con accesorios prácticamente imposibles de conseguir.

Al azulgrana le encanta vestir Amiri, estilo urbano con clase; Número 4: Balenciaga, porque la moda también es provocación; Off-White, donde el arte callejero se encuentra con el lujo; Louis Vuitton, clásica… pero con flow y Dior… elegancia pura, con toque juvenil. Muy del estilo de Lamine.

Pero si hay un accesorio que le encanta són los bolsos. En su última publicación de Instagram, mientras está concentrado con la selección española, ha aparecido con un 'Hermés Birkin', un bolso para clientes exclusivos, que en tienda se puede apreciar por un precio de 11.000 euros. Es de la marca Hermés y el modelo es un Berkin 35, aunque solo se vende para clientes habituales.

Colección de la marca de Hermes: Birkin 35 / Hermes.com

Unos detalles muy bonitos y personalizados

Lo más curioso del bolso son los distintos llaveros/accesorios que tiene colgados en el bolso. Lamine ha incluído, de izquierda a derecha, videojuegos, el mando de la Play Station 5, unos cascos con los colores del Barça, la bandera de Marruecos y España, su gesto con el código postal de Rocafonda (Mataró), su camiseta con el 10 del Barça, la palabra 'amor' en árabe y la Copa del Mundo.

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El nuevo bolso de Lamine Yamal / Sport.es

Múltiples detalles que construyen la identidad de Lamine, toda su vida resumida en un bolso, con los simbolismos que más aprecia.