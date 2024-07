Nuevo capitán en el Barça

Si la situación de Sergi Roberto no da un giro radical en los próximos días, el de Reus dejará el Barça este verano posiblemente para poner rumbo a la Premier League. Lo hará tras catorce temporadas en el primer equipo y harto de esperar al club de su vida, que condicionó su continuidad a poder inscribir a todos los futbolistas.

Cuando el catalán anuncie oficialmente que ya no espera al Barça, la primera plantilla azulgrana se quedará sin su capitán, por lo que el grupo que dirige Hansi Flick deberá elegir al primero de sus capitanes y añadir a otro jugador a los cuatro que rigen por los intereses del vestuario. Teniendo en cuenta que Sergi Roberto todavía no se ha pronunciado y que muchos integrantes de la primera plantilla no han viajado a la gira por Estados Unidos, lo más normal es que esa elección no se haga hasta el regreso de los futbolistas a Barcelona, posiblemente tras la disputa del Joan Gamper, cuando todos los futbolistas estarán ya de regreso.

En el Barça, son los propios jugadores mediante votación los que eligen a sus representantes, aunque el entrenador debe dar el visto bueno, y lo lógico es que sea Marc André Ter Stegen el primer capitán del equipo a partir de esta temporada. El portero alemán fue elegido cuarto capitán en la temporada 2022-23 tras la marcha de Gerard Piqué. Ya el pasado verano, en una elección que se hizo en Los Ángeles y tras el adiós de Jordi Alba y Sergio Busquets, ascendió hasta la segunda capitanía tras Sergi Roberto, con Ronald Araujo y Frenkie de Jong como resto de privilegiados.

Si el de Reus acaba diciendo adiós, como todo indica, Ter Stegen pasará a ser el primer capitán y la cuarta plaza será para un nuevo jugador. Entre los candidatos aparecen jugadores como Pedri, Lewandowski y Gündogan. Que el polaco conozca perfectamente a Flick juega a su favor, como también su experiencia y parece que es el favorito para entrar en el grupo de capitanes.