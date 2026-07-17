Nuevo calendario para la oficialidad de Adeyemi

Karim Adeyemi todavía no es oficialmente jugador del FC Barcelona, pero su fichaje está completamente cerrado. El internacional alemán llegó a Barcelona el pasado miércoles para completar los últimos pasos de la operación y, tras superar con éxito el reconocimiento médico en el Hospital de Barcelona durante la jornada del jueves, todo quedaba listo para el anuncio oficial. Sin embargo, la oficialidad deberá esperar unas horas más por cuestiones administrativas.

Según ha podido saber SPORT, en el club blaugrana reina la tranquilidad y nadie contempla ningún tipo de contratiempo en la operación. El retraso responde exclusivamente al intercambio y la validación de la documentación entre el Barça y el Borussia Dortmund, un procedimiento habitual en traspasos de esta envergadura.

Con los últimos trámites ya en marcha, fuentes del club no descartan que la incorporación del extremo pueda hacerse oficial entre el sábado y el domingo. La presentación oficial, sin embargo, tendrá que esperar hasta la próxima semana, cuando Joan Laporta regrese de su viaje a Estados Unidos.

Primera toma de contacto en la Ciutat Esportiva

Mientras se completan los últimos pasos burocráticos, Adeyemi ya ha comenzado a familiarizarse con su nuevo entorno. El extremo visitó este viernes la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde pudo conocer las instalaciones y tener un primer contacto con la plantilla blaugrana.

Aunque no participó en la sesión de entrenamiento, sí aprovechó la jornada para saludar a sus futuros compañeros y conversar con Hansi Flick, uno de los principales valedores de su incorporación. El técnico alemán considera que el atacante encaja perfectamente en su modelo de juego gracias a su velocidad, intensidad en la presión y capacidad para desempeñarse en varias posiciones del frente ofensivo.

El jugador del Dortmund Daniel Svensson celebra con Karim Adeyemi / EFE

Un acuerdo totalmente cerrado

Más allá del retraso en el anuncio, el acuerdo entre el Barça y el Borussia Dortmund está completamente sellado. La entidad blaugrana abonará 22 millones de euros fijos por el futbolista, una cantidad a la que podrían añadirse hasta siete millones más en variables vinculadas al rendimiento individual del jugador y a los objetivos deportivos del equipo.

Por su parte, el conjunto alemán se reservará un 20 % de la plusvalía de una futura venta, una fórmula que ha facilitado el entendimiento entre ambas partes.

Adeyemi firmará un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, y se convertirá en el segundo refuerzo del Barça para la campaña 2026/27. A falta de la validación definitiva de la documentación y del anuncio oficial, el extremo alemán ya puede considerarse, a todos los efectos, nuevo jugador blaugrana.