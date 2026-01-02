El nuevo 'Bugatti' que ha ganado Lamine Yamal: valorado en 400.000 dólares

Lamine Yamal fue uno de los premiados en la gala celebrada en Dubái, la Globe Soccer Awards. Una ceremonia con la presencia de grandes figuras como Cristiano Ronaldo, estrellas del deporte de la talla de Khabib Nurmagomedov, luchador de UFC, o Novak Djokovic.

Al igual que en la gala del Balón de Oro, Ousmane Dembélé logró su tercer premio individual, además del reciente The Best. Fue premiado como el mejor futbolista del año 2025 por la organización. Los aspirantes fueron Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vitinha y Raphinha. El equipo que fue el gran protagonista de la gala fue el París Saint Germain, que se consagró campeón en prácticamente todos los torneos que disputó, en los que se destaca la UEFA Champions League.

Además de ganar el premio a mejor club y el ya mencionado por Dembélé, se impuso en múltiples ternas: Mejor entrenador (Luis Enrique), Jugador revelación (Désiré Doue), Mejor mediocampista (Vitinha), Mejor presidente (Nasser Al-Khelaifi).

Lamine recibió el premio Maradona

La estrella del Barcelona y de la selección de España, además de ser elegido como el Mejor jugador Sub 23 de La Liga, y de integrar múltiples ternas, fue reconocido con el “Premio Maradona”, como jugador más habilidoso, el cual premia a los talentos jóvenes que están forjando su futuro en el fútbol.

"El año pasado era el niño que acaba de llegar pero ahora tengo más la presión de jugador importante en mi club y en la selección pero gracias a dios todo ha salido bien. Creo que mejor no compararse con nadie: hay jugadores como Cristiano que han conseguido lo que son porque querían ser ellos mismos", decía el de Rocafonda.

Cuando le preguntaron como era Lamine, "¿Qué debemos ser de ti?", respondió: "Nada, que en mi casa manda mi madre", entre risas. Lo que no sabía Lamine, es que el premio Maradona iba acompañado de un reloj de lujo. Recibió un Jacob & Co Bugatti Tourbillon, valorado aproximadamente en 340.000 dólares.

Un reloj exclusivo

Es un reloj de lujo que rinde homenaje a los hiperdeportivos de Bugatti integrando una miniatura funcional del motor de coche. La característica más llamativa es una réplica funcional en miniatura del motor W16 o V16 de Bugatti, según el modelo. Al pulsar un botón, los 16 pistones de titanio se mueven hacia arriba y abajo dentro de un bloque de zafiro transparente, impulsados por un cigüeñal, en una secuencia de animación que dura unos 15-20 segundos.

El reloj que recibió Lamine Yamal es un Jacob & Co Bugatti Tourbillon / SPORT.es

Es una pieza de producción altamente limitada, cuya exclusividad está vinculada directamente a la del hiperdeportivo en el que se inspira. La serie completa del nuevo Jacob & Co Bugatti Tourbillon (calibre JCAM55 con motor V16) está limitada a un máximo de 250 unidades en total. Un trofeo más para el de Rocafonda.