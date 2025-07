El nuevo Barça de Hansi Flick se pone a prueba

Llegó la hora de que ruede el balón. Después de prácticamente dos semanas de entrenamientos en la Ciutat Esportiva y de un viaje a Japón que estuvo en el aire, es el momento de que la pelota recobre todo el protagonismo y de ver al Barça en acción. El proyecto 2.0 con Hansi Flick al frente se pone a prueba este domingo a las 12.00 horas del mediodía en la península (19.00 h. en tierras nipones) con tres novedades que, a buen seguro, concentrarán el foco de atención. Serán los primeros minutos de juego para el meta Joan Garcia y para los delanteros Roony Bardghji y un Marcus Rashford que apenas ha tenido unos cuantos entrenamientos, pero que ya está para debutar.

El Vissel Kobe es el rival elegido para el estreno del Barça en un amistoso que empezará a dar pistas de lo que quiere dibujar Hansi Flick después de una primera temporada que superó todas las expectativas con el triplete Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y del pasado curso ha quedado, además, la asignatura pendiente de una Champions League que estuvo muy cerca. Es pretemporada y el primer partido, pero ya hay muchas ganas de saber si este equipo será capaz de dar el paso adelante definitivo, ahora que ha demostrado que puede competir con todo.

VALENTÍ ENRICH

El Vissel de los brasileños

Hansi Flick se ha llevado a la gira asiática, que se completará con dos partidos más en Corea del Sur, a 30 futbolistas, de los que tan solo no está todavía disponible Marc Bernal. En Barcelona se quedaron el lesionado Marc-André Ter Stegen, pendiente de pasar por el quirófano y en pleno pulso con el club, y un Oriol Romeu obligado a buscar, y encontrar, equipo.

El resto de la plantilla se ejercitó el sábado en el escenario del partido, el Noevir Stadium Kobe, con capacidad para algo más de 30.000 espectadores, para preparar el choque ante un rival que lidera la J1 League japonesa, que ha ganado los últimos cuatro partidos entre Liga y Copa del Emperador y no pierde desde finales de mayo, y que cuenta en sus filas con hasta cuatro brasileños, entre los que destaca el extremo diestro Erik, autor de 8 goles en 20 partidos. Su 'killer', no obstante, es el japonés Taisei Miyashiro, con 13 dianas en 28 partidos.

VALENTÍ ENRICH

El Barça juega 63 días después

Será, por tanto, una buena prueba de fuego para un equipo que quiere luchar por todos los títulos y no perder ni los amistosos. Es el Barça de los tres nuevos, pues los fichajes siempre llaman la atención, y más en estas fechas, pero sobre todo es el Barça de los Lamine, Raphinha, Lewandowski, Pedri, Cubarsí y de una larga lista de futbolistas a los que hay muchas ganas de volver a ver sobre un terreno de juego, pues el verano, sin Mundial de Clubes, ha sido muy largo. Hará exactamente dos meses y dos días desde el último partido del conjunto azulgrana, el que cerró la pasada Liga en San Mamés, con doblete de Lewandowski y gol desde los 11 metros de Dani Olmo para el 0-3.

También es, claro está, el Barça de los canteranos y han logrado pasar la 'criba' los talentosos primos Toni y Guille Fernández, el lateral zurdo Jofre Torrents y el meta de Miami, Diego Kochen. Expectativas muy altas las que hay puestas en todos ellos, aunque los titulares se los esté llevando el sueco Bardghji, que lucirá dorsal de filial pero a quien se espera en dinámica de los de Hansi Flick, como está siendo, desde el primer día.

Como suele suceder en estos partidos, no se esperan muchas pistas del once que empiece a definir el técnico alemán, y lo normal es que salte al terreno de juego de Kobe con un mix de titulares y suplentes. Pero en pretemporada todo el mundo parte de cero, y más con un entrenador que no se casa con nadie. A partir de ahora, manda el balón.