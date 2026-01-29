Nuevo acuerdo millonario entre el Barça y Dubái

El FC Barcelona avanza en una gran operación estratégica a nivel económico. Según ha explicado el pódcast 'Barça Reservat', el club azulgrana ha cerrado un nuevo acuerdo millonario en Dubái para desarrollar un complejo residencial de lujo con marca Barça, un proyecto de gran alcance que busca reforzar la expansión internacional de la entidad en Oriente Medio.

El acuerdo contempla la construcción de una auténtica 'ciudad Barça' en Dubái, con edificios residenciales, chalets, distintos tipos de apartamentos y amplias zonas comunitarias. Piscinas, jardines y espacios comunes formarán parte de un complejo premium en el que la identidad azulgrana será claramente visible, con la marca Barça integrada en la arquitectura y en el concepto del proyecto. La idea es que cualquier visitante o residente pueda identificar de inmediato que se trata de un espacio vinculado al FC Barcelona.

Aunque no ha trascendido la cifra exacta del contrato, la información apunta a que se trata de un acuerdo de varios años y de gran volumen económico. De hecho, el Barça ya habría ingresado una paga y señal, un primer adelanto para confirmar el visto bueno al proyecto y el fuerte interés de los inversores implicados.

Imagen generada con IA sobre una futura 'ciudad Barça' en Dubái / IA

Falta la aprobación de la Asamblea

Eso sí, el acuerdo todavía no puede hacerse oficial ni considerarse definitivo, ya que deberá ser ratificado por la Asamblea de Compromisarios, como marcan los estatutos del club para este tipo de operaciones. Un paso formal imprescindible para tirar hacia adelante un proyecto que ya está cerrado a nivel contractual.

El movimiento no es aislado dentro del fútbol de élite. Tal y como se explica en el pódcast, otros grandes clubes europeos ya han apostado por modelos similares en la región. Chelsea y Manchester City cuentan —o contarán— con complejos residenciales de características parecidas. Los de Londres, en Dubái como el Barça, mientras que el City lo situaría en Emiratos Árabes Unidos, donde el deporte y el lujo inmobiliario se han convertido en un potente binomio de negocio y proyección de marca.