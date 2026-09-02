¿Quién es el nuevo '4' del Barça? Brian Fariñas, el todoterreno tapado de La Masia

El dorsal '4' del Barça no es un número cualquiera. Cuando Johan Cruyff inició su etapa de entrenador blaugrana en el 1988 implantó el 3-4-3 como el esquema de juego innegociable y le dio al número cuatro un valor muy especial.

Un número con magia

Este dorsal dejó de ser el que lucían los defensas y pasó a ser el que representaba el cambio de paradigma. El '4' cruyffista era el mediocentro que se plantaba por delante de la línea defensiva de tres y que empezaba a organizar el juego del equipo.

Esta función de '4' quedó como un dogma en La Masia y a partir de entonces grandes futbolistas elevaron el valor simbólico de un dorsal especial.

Milla, Amor, Guardiola, De la Peña, Xavi, Iniesta o Cesc son solo algunos de los jugadopres que destacaron en la cantera con esta demarcación tan única.

Guardiola ejerció de capitán con el 4 a la espalda / V. ENRICH

El cambio a partir del año 2004 del 3-4-3 al 4-3-3 como sistema base en la cantera provocó que el mediocentro del Barça pasara a ser el '6' y el dorsal '4' lo empezaron a lucir losjugadores que ejercían de central izquierdo.

Sergio Busquets ya fue siempre el '6' del Barça y su figura no se asociaba al '4' aunque algunos seguían relacionando este dorsal con el organizador del equipo.

Es por ello que muchos culés de cierta edad siguen asociando el '4' al mediocentro fetiche del estilo Barça.

La historia del fichaje de Brian

Brian Fariñas es el nuevo '4' del Barça. El de Benicarló es curiosamente un centrocampista que en el Barça ha lucido mayoritariamente los números 6 y 8 aunque este dorsal que lucirá ahora seguro que provocará en muchos culés una sensación especial.

Brian Fariñas lucirá un dorsal emblemático / FCB

Este dorsal quedó libre tras la cesión de Araujo al Liverpool y ahora Brian Fariñas quiere aprovechar la oportunidad para reivindicarse como un jugador útil para Hansi Flick.

El Barça fichó a Brian Fariñas en la primavera del 2018. El de Benicarló era uno de los tres o cuatro mejores jugadores alevines de toda España y en el Villarreal destacó de manera sobresaliente en diferentes torneos.

Brian Fariñas era una de las jóvenes promesas del Villarreal / Archivo

El Barça lo tenía controlado pero no lo fichó hasta que el jugador no logró desvincularse del conjunto groguet.

Jordi Roura y Aureli Altimira era los responsables del fútbol formativo del Barça y tenían la sensación de que Brian Fariñas sería un refuerzo de mucho nivel.

Brian Fariñas en su primera temporada en el Barça / David Ramírez

Su confianza en este jugador era tan alta que lo incluyeron en la temporada 2018-19 con el Infantil A pese a ser un un niño infantil de primer año.

Una adaptación progresiva

Brian, nacido en el 2006, pasó a jugar con la generación del 2005 en la que destacaban jugadores como Sergi Domínguez, Gerard Hernández o Iker Bravo.

El primer entrenador que tuvo Fariñas fue Álex Urrestarazu. La adaptación a la residencia de La Masia y al estilo de juego del Barça siguió los parámetros habituales.

En los primeros meses el pequeño Brian sufrió y le costó dar el cambio de vivir con su familia a hacerlo en Barcelona pero poco a poco se fue adaptando.

Brian Fariñas es una gran perla de La Masia / DAVID RAMIREZ

En el Villarreal era un jugador acostumbrado a actuar en las bandas mientras que en el Barça poco a poco se fue centrando hasta ejercer de interior.

En sus primeros años alternaba las posiciones de '7' y '8' aunque en algunas ocasiones también ejercía de '10'. Brian se fue soltando y su timidez dio paso a un chico más abierto y bromista que en el campo despuntaba con cualidades notables.

Brian Fariñas, en un entrenamiento del Juvenil A en Birmingham / FCB

Después de una primera temporada compartiendo vestuario con chicos un año mayores, Brian se formó a partir de entonces con los Pau Prim, Marc Giu, Héctor Fort, Arnau Pradas o Alexis Olmedo entre muchos otros.

Esta era una generación extraordinaria que el Barça captó en su mayoría en la edad prebenjamín y Brian rendía a un buen nivel pero sin estar entre los futbolistas más señalados.

Brian Fariñas en un entrenamiento con Xavi Espart / Dani Barbeito

Los entrenadores, eso sí, confiaban en él ya que advertían unas cualidades pocas veces reunidas en un mismo futbolista.

Un centrocampista completísimo

Brian siempre ha destacado por ser un jugador poderoso en lo físico, resistente y con grandes habilidades técnicas.

El de Benicarló no pierde balones y los distribuye con sentido. Además es un jugador potente capaz de superar líneas conduciendo y su remate exterior es temible. En todas las categorías Brian siempre ha aportado trabajo, calidad y muchos goles a su equipo.

Brian Fariñas chuta un balón en el Juvenil A-Platges Calviá / Dani Barbeito

En la temporada 2021-22 Brian coincidió por primera vez con Lamine Yamal en el vestuario del Cadete A.

El de Benicarló era uno de los centrocampistas importantes del equipo de Ivan Carrasco mientras que el de Rocafonda acababa de ascender del Infantil A.

Brian Fariñas celebra un gol contra el Espanyol con Lamine y el resto de compañeros del Cadete A / David Ramirez

Lamine y Brian se entendieron de maravilla en el campo y también congeniaron fuera de los terrenos de juego.

A partir de aquí Lamine siguió quemando categorías a un ritmo de vértigo y ya no se volvió a cruzar con Brian hasta la presente pretemporada.

De un pequeño frenazo a un salto fabuloso

Es curioso ya que Brian Fariñas se ha ganado este verano el dorsal del primer equipo sin haber sido convocado en las temporadas anteriores por Flick.

Y es que Brian tuvo que vivir sus tres años de juvenil trabajando de lo lindo para ganarse un sitio tanto en el Juvenil B como en el Juvenil A.

Un punto de inflexión importante para Fariñas fue la temporada 2024-25 en la que fue pieza capital del Juvenil A que logró un histórico triplete.

Brian Fariñas es uno de los jugadores más experimentados del Juvenil A / FCB

Para Belletti fue fundamental y se consolidó como el '6' de aquel magnífico equipo.

En algunos partidos ejercía de interior y en muchas ocasiones avanzaba su demarcación para actuar de '8' cuando Tommy Marqués entraba para jugar como mediocentro puro.

La extensión en el campo de Belletti

El ascenso de Belletti al Barça Atlètic fue muy positivo para Brian Fariñas. En el club siempre habían confiado en un jugador del que valoraban su versatilidad y regularidad pero en sus dos primeros años de juvenil se habían preocupado ya que entendían que el ex del Villarreal se había estancado.

Con Belletti, Brian recuperó la ilusión en sus ojos y sus dos últimas temporadas han sido más que notables. En el Barça Atlètic 2025-26 Brian emergió como el jugador más importante del filial.

Brian Fariñas, jugador del Barça Atlètic / @Brianfarinass

El '8' del filial se consolidó como interior con Tommy jugando de mediocentro y ambos eran los futbolistas más estructurales del equipo.

Las cifras no mienten, Brian fue el jugador más utilizado por Belletti y sumó cinco goles y siete asistencias.

Estas estadísticas detallan su capacidad para rendir a centrocampista del Barça. Brian es intenso defendiendo, fino creando y letal llegando y sus cualidades técnicas y atléticas son las adecuadas para ser un jugador siempre regular.

Brian Fariñas celebró así un golazo de su equipo / Valentí Enrich

En el club siempre han creído que sus condiciones le dan incluso para brillar más ya que no le falta de nada y su punto de mejora era sacar más partido a este inmenso potencial. Con Belletti, Brian ha madurado y a sus 20 años se ha ganado una oportunidad con Flick.

Fácil no lo va a tener ya que la competencia será feroz pero Hansi ha comprobado que Brian puede ser su soldado.

En algunas ocasiones lo ha probado incluso de lateral, una demarcación en la que podría adaptarse ya que tiene cambio de ritmo, potencia y físico para cumplir con las obligaciones de un '2'.

Un reto estratosférico

Brian es un interior diestro que se siente a gusto también de mediocentro y que puede caer a la banda derecha como cuando era un alevín y pasó del Villarreal al Barça.

Un gran fichaje 'made in La Masia' que nueve temporadas después de su aterrizaje en Barcelona puede empezar a ser más que rentable para el club blaugrana.

Brian Fariñas y Lamine Yamal en el entrenamiento del Barcelona / Gorka Urresola Elvira / SPO

Llegar a la cima para Brian Fariñas no ha resultado fácil pero consolidarse será más complicado aún.

Su complicidad con Lamine, el trabajo impecable durante estos años y sus condiciones futbolísticas indiscutibles le tienen que ayudar a seguir creciendo y ganarse un hueco en el mejor centro del campo del mundo.

El reto de no desentonar con los Rodri, Pedri, Fermín, Olmo y compañía no será fácil pero la joyita o el tapado de Benicarló está más que preparado para superarlo.

El análisis de Alberto Manga

SPORT se ha puesto en contacto con Alberto Manga para que nos ofrezca su visión futbolística de Brian Fariñas. El que fuera centrocampista de la cantera del Barça ejerció la temporada pasada de comentarista de Esport 3 y siguió de cerca las evoluciones de Brian Fariñas y el resto de jugadores de Belletti.

Esta es su radiografía: "Brian Fariñas me recuerda mucho a Dro. Aunque puede jugar de mediocentro me parece que es más un interior. Con Rodri puede jugar a su lado. Tiene la capacidad de jugar entre líneas, se perfila muy bien, le da continuidad al juego. Es capaz también de girarse y atacar la línea defensiva. Sabe ver y ejecutar el último pase y dispone también de un buen golpeo de balón. Es un especialista a balón parado. Me parece un jugador joven con mucha proyección, tiene buenas condiciones para seguir evolucionando".

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Brian Fariñas jugó de '6' en los cuartos de la copa del rey / Athletic Club

Alberto Manga jugó en el Barça B y a nivel profesional jugó en el Girona, Sabadell o Cartagena entre otros equipos. Manga era un interior zurdo muy fino que ahora defiende en sus comentarios televisivos el valor inmenso de la cantera blaugrana.