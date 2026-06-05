¿Qué nueve prefieres para el Barça: Julián Álvarez o Harry Kane?

El FC Barcelona tiene por delante un mercado de fichajes clave para reforzar sus aspiraciones en Europa. El conjunto azulgrana se ha vuelto a reenganchar a la pelea por la Champions en los últimos dos años, pero le falta dar un paso más que puede ser definitivo con la incorporación de un delantero de clase mundial. Entre los favoritos para la dirección deportiva comandada por Deco sobresalen dos nombres, los de Julián Álvarez y Harry Kane.

El deseo del Barça es firmar este verano al argentino para reemplazar la salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, el Atlético de Madrid no tiene la intención de vender a su estrella, menos aún a un rival de su misma liga. Los rojiblancos, que piden como mínimo 150 millones de euros a los clubes interesados, como el PSG, se han cansado de los rumores y publicaron varios 'tweets' arremetiendo contra el Barça y sus 'presuntas maniobras' para acercarse al futbolista.

Con las dificultades que comporta el fichaje de Julián, el Barça ha rastreado otras opciones, como la de Harry Kane. David Bernabéu, en el programa La Posesión de SPORT, desveló que "el Bayern empezaría a negociar a partir de los 80 'kilos'". Cabe recordar que hace unos meses expiró una cláusula liberatoria de 65 millones de euros.

El futbolista inglés, seis años mayor que la 'Araña', finaliza contrato el próximo año, por lo que la negociación con el conjunto alemán sería más amable que con el Atlético por Julián.