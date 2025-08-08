Nuevas imágenes del Spotify Camp Nou: la vuelta a casa, cada vez más cerca

Cada vez queda menos para el inicio de la temporada 2025-2026, una campaña que el Barça quiere jugar en su totalidad en el Spotify Camp Nou. Por eso, las obras en el Estadi siguen sin descanso para tenerlo todo a punto para el primer partido de los azulgranas como locales.

La entidad catalana tenía previsto que el Trofeu Joan Gamper fuera la prueba piloto del regreso a casa. Precisamente, este hecho lo anunciaron en una campaña publicitaria a través de sus redes sociales, pero que tuvieron que anular el retorno un tiempo después por no tener la licencia necesaria por su apertura.

En este sentido, este miércoles el ayuntamiento de Barcelona aprobó la apertura por fases del nuevo Spotify Camp Nou. El cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, confirmó que a medida que las obras avancen, el Ayuntamiento irá dando la licencia de Primera Ocupación de forma progresiva para poder regresar al nuevo feudo blaugrana.

🔵🔴📹 Últimas imágenes del Spotify Camp Nou



El templo culer ya va cogiendo forma. El club llevó a cabo hace unos días un test técnico y operativo en las obras del campo, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de las principales instalaciones y validar los procedimientos internos habituales en días de partido. Además, ya está instalado el césped definitivo que usarán los azulgranas durante esta primera temporada en el Camp Nou.

El regreso a casa

El Barça quiere estrenar el Spotify Camp Nou tras el primer parón de selecciones de la temporada. Este hecho sería contra el Valencia en la cuarta jornada del campeonato nacional, concretamente el fin de semana del 13 y 14 de septiembre. En este sentido, la entidad barcelonista le pidió a la Liga disputar los tres primeros encuentros fuera de casa para tener un poco más de margen para gestionar la vuelta.

Es importante destacar también, que el mes de septiembre también empezará una nueva edición de la Champions, y la UEFA obliga a todos los equipos que disputen la primera fase de la competición en un mismo escenario.

Por eso, si los de Hansi Flick disputan el primer encuentro en otro estadio que no sea el Camp Nou, todos los partidos de la 'liguilla' deberán jugarse allí. Sería a partir de octavos o la repesca, en caso de no quedar entre los ocho primeros de la clasificación, cuando se podría hacer el traslado a casa.