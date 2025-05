¡Nuevas imágenes reales de la camiseta del Barça para la temporada 2025/26!

• 𝙁𝙧𝙚𝙨𝙝 𝙡𝙤𝙤𝙠! 𝘽𝙖𝙧𝙘𝙚𝙡𝙤𝙣𝙖 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙅𝙚𝙧𝙨𝙚𝙮 25/26 𝙞𝙨 𝙝𝙚𝙧𝙚 👀



• Deep royal blue and noble red vertical stripes with a modern twist—a gradual transition between stripes toward the center, creating a gradient effect



• This unique… pic.twitter.com/auzm3P1jt1