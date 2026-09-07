Dos nuevas fuentes de ingresos para el Barça

Para el próximo día 19, la junta directiva del FC Barcelona que preside Joan Laporta ha convocado Asamblea Ordinaria de Compromisarios. El quinto punto del orden del día pide la ratificación de los acuerdos a los que ha llegado el club azulgrana con Ohana Development y Babylon Park, dos contratos que proporcionarán una buena suma de dinero al Barça en las próximas temporadas.

En la documentación que el club azulgrana ha puesto a disposición de los socios antes de la Asamblea, el club da detalles de ambos proyectos. El acuerdo con Ohana presenta una doble vía de negocio. Por un lado, la concesión de una licencia para el desarrollo de un proyecto residencial en Emiratos Árabes hasta el año 2055. Por el otro, un acuerdo de patrocinio para promocionar el proyecto y Ohana hasta el año 2030.

Imagen generada con IA sobre una futura 'ciudad Barça' en Dubái / IA

El proyecto supone la creación de un complejo inspirado en el FC Barcelona con viviendas residenciales, zonas comerciales y espacios de ocio. Está previsto que esté acabado en el último trimestre del año 2030 y el acuerdo, según fuentes del club, reportará al Barça unos 65 millones de euros, cantidad que no se especifica a los socios. Unos 40 millones se recibirán por el acuerdo de patrocinio firmado por tres temporadas, a partir de la 2027-28, y que supondrá que el nombre del complejo aparezca en la parte posterior de la camiseta del primer equipo tanto masculino como femenino en las competiciones nacionales y partidos amistosos. Los 25 millones restantes se distribuirán -un millón por temporada- hasta el año 2055. Este acuerdo es parecido a otro que Ohana ya firmó con el Manchester City.

Parque de atracciones

El segundo acuerdo que se someterá a votación de los compromisarios es el alcanzado con Babylon Park Spain. Como el acuerdo con Ohana, también tiene dos líneas de negocio. La primera es una licencia de 25 años para desarrollar y operar un centro de entretenimiento familiar indoor tematizado con la marca FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, una especie de parque de atracciones en el recinto barcelonista. La segunda línea de negocio es el despliegue progresivo de centros de entretenimiento tematizados con la marca FC Barcelona en Catalunya, con potencial expansión a mercados internacionales seleccionados con una fuerte base de aficionados del club azulgrana.

Según fuentes del club, este acuerdo dará una cantidad fija garantizada para el FC Barcelona y una parte de los ingresos generados por el parque. Babylon Park es una empresa que opera en diversos países, entre ellos España, Reino Unido, Israel, Serbia y México, con más de quince centros de entretenimiento y más de 1.000 empleados en todo el mundo.