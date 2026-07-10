Las (nuevas) condiciones del Barça en la operación Julián Álvarez

La operación de Julián Álvarez ha entrado en una fase de calma aparente, aunque las negociaciones siguen muy vivas. Todas las partes han acordado posponer cualquier movimiento hasta que concluya el Mundial de 2026, momento en el que el FC Barcelona tiene previsto reactivar una ofensiva que considera casi definitiva.

El delantero argentino ya ha dado un paso al frente al dejar clara su predisposición. Por su parte, Joan Laporta ha evitado alimentar las especulaciones en sus últimas comparecencias públicas para no condicionar la situación del club, aunque sí confirmó que la oferta existió y que sigue vigente. Sin embargo, lejos de los focos mediáticos, las conversaciones han continuado avanzando y lo han hecho con cambios significativos tanto en los interlocutores como en la estrategia de negociación.

Malestar con Mateu Alemany

Según ha podido saber SPORT, uno de los principales focos de tensión surgió durante los primeros contactos entre ambos clubes. En el FC Barcelona existe un profundo malestar con Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional del Atlético de Madrid, por la gestión de la primera propuesta azulgrana. Alemany no trasladó de inmediato la oferta a Enrique Cerezo ni a Miguel Ángel Gil Marín.

Enrique Cerezo y Joan Laporta en uno de los partidos de esta temporada / EFE

Con el objetivo de evitar nuevos contratiempos, Joan Laporta ha decidido asumir personalmente las conversaciones y abrir una vía directa con Enrique Cerezo. Ambos presidentes acordaron mantener desde entonces contacto para abordar una operación que ambas entidades, consideran compleja, pero todavía abierta pese a la postura pública del Atlético.

Tiempo para que el Atlético encuentre un relevo

El aplazamiento de la negociación responde también a una cuestión estratégica. En el Barça entienden que el Atlético de Madrid difícilmente aceptará la salida de una de sus principales figuras sin haber asegurado antes un sustituto de primer nivel.

Por ello, el club azulgrana ha optado por conceder margen al conjunto rojiblanco para trabajar en el mercado durante las próximas semanas, tal y como dejó entrever Laporta. La intención es que, una vez finalice el Mundial, el escenario sea mucho más favorable para desbloquear definitivamente la operación.

Una oferta de 130 millones

La planificación económica del Barça tampoco ha cambiado. Según ha podido saber SPORT, el club mantiene la intención de presentar una propuesta que rondará los 130 millones de euros una vez concluya el Mundial.

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, y Julián Álvarez, del Atlético / Sergio Pérez / EFE

La entidad considera que esa cantidad representa el máximo esfuerzo que puede asumir y entiende que responde al valor del futbolista y a las necesidades económicas del Atlético de Madrid. En ningún caso contempla elevar la oferta hasta los 150 millones. O la toman o la dejan.

En el Spotify Camp Nou tampoco altera la hoja de ruta el supuesto interés del Real Madrid. Dentro del Barça interpretan esos movimientos como una estrategia destinada a tensionar la negociación y elevar el precio del futbolista, pero no creen que exista una opción real de que el delantero termine vestido de blanco.

La confianza del club azulgrana se apoya, además, en la voluntad del propio Julián Álvarez. En el Barça mantienen la convicción de que el internacional argentino prioriza el proyecto deportivo de Hansi Flick y que, si finalmente abandona el Atlético de Madrid este verano, su deseo es, sin duda, jugar en Barcelona.