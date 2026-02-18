Las nuevas cláusulas del Barça para evitar fugas como la de Guiu o Dro

Verano de 2024. De sopetón, sin esperarlo y sin previo aviso, los agentes de Marc Guiu anuncian que se marcha al Chelsea. El club 'blue' ejecuta la 'asequible' cláusula de seis millones de euros. El delantero, en aquel momento de moda tras debutar con Xavi y anotar contra el Athletic Club y jugar varios ratos con la primera plantilla del Barça con apenas 17 años, apostaba por continuar su carrera lejos de Barcelona.

Fue un jarro de agua fría. Sobre todo por lo inesperada que fue la noticia. Guiu, todavía en edad juvenil, estaba considerado como uno de los ases a seguir de La Masia y que podía consolidarse en lo más alto en el Barça si seguía su progresión. Pero todo se cortó de raíz con ese 'clausulazo' que llevaron a cabo los londinenses. No era el primero ni iba a ser el último que se producía en las entrañas del fútbol formativo azulgrana. Ya se fueron antes Jordi Mboula, Sergio Gómez o Albert Navarro, en algunos casos previo pago de la cláusula y en otros negociando.

La marcha de Guiu

La marcha dolorosa de Guiu supuso un antes y un después en las oficinas del Barça. A partir de ese momento, según ha podido saber SPORT, la entidad catalana implantó un nuevo sistema de cláusulas en las renovaciones para, precisamente, evitar que se produzcan salidas inesperadas por un precio de mercado inferior al que tienen las estrellas que se cuecen en La Masia.

Una nueva medida impulsada por Alexanco, Deco y compañía y que se ha mantenido con todas las prolongaciones de contrato que se realizaron desde junio/julio de 2024. De esta forma, todos los jugadores de 2008 que en ese momento no habían renovado para la etapa juvenil ya estamparon su firma con estos nuevos asteriscos en sus contratos.

El célebre gol de Marc Guiu al Athletic Club / Javi Ferrándiz

¿Cuál es la principal novedad de este nuevo modelo de renovaciones? Pues que la cláusula de salida va aumentando mientras van logrando ciertos objetivos. Partiendo de los seis millones de euros estipulados de base para todos los jugadores en etapa juvenil. Cantidad por la que salió Guiu el verano de 2024 y por la que ha salido Dro (más unos dos millones de compensación extra que negoció el Barça con el PSG). Porque, como ya informamos en SPORT, el gallego había firmado ya su renovación para la categoría juvenil cuando se fue Guiu. Y el contrato que selló no incluía aún estos nuevos añadidos a las cláusulas.

Debutar en Youth League, ocho millones

Algunos detalles de estos nuevos asteriscos por logros. Por ejemplo, por el mero hecho de estar convocado una vez para jugar la Youth League la cláusula pasa de seis a ocho 'kilos'. Y por ir una sola vez convocado con el Barça Atlètic el precio de salida estipulado pasa de seis a 10 'kilos'. Algunos ejemplos de cómo el club azulgrana ha querido blindarse para evitar este tipo de fugas inesperadas e indeseadas y poner en valor a los activos de La Masia.

Dro, en una imagen con el Barça / Valentí Enrich / SPO

Hay muchos recursos, tanto humanos como económicos, destinados en la partida presupuestaria del club para La Masia. Y, lógicamente, no todos pueden llegar al primer equipo. Es por eso que el club quiere asegurarse un retorno económico en caso de que otros clubes estén interesados en incorporar talento de la pedrera azulgrana.

Dro no hubiera salido por menos de 25 'kilos'

En esta escala de cláusulas, la cantidad de salida va aumentando, por ejemplo, si el jugador está inscrito con el Barça Atlètic, si ha jugado cinco partidos con el primer equipo o si ha disputado entre seis y 10 partidos con la primera plantilla. Si Dro hubiera firmado en su momento bajo estos parámetros no hubiera salido por menos de 25 millones de euros, cantidad estipulada para los jugadores que han disputado cinco encuentros oficiales con el primer equipo. Los que jugó con Flick.