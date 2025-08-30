La nueva vida de Ratiu: el lateral que interesó al Barça lidera al 'EuroRayo'

Andrei Ratiu fue una de las sensaciones del Rayo la pasada temporada. El lateral derecho terminó como uno de los pilares del equipo de Iñigo Pérez, que ha conseguido clasificar al próximo rival del Barça (domingo en Vallecas, 21:30 horas) para Europa por segunda vez en la historia. La primera, de pleno derecho, porque hace 25 años el club del sur de Madrid logró plaza por juego limpio. Aunque aprovechó bien la oportunidad, llegando a cuartos del torneo.

El Rayo ya controla el 100% de Ratiu

La generación que abandera Ratiu promete elevar aún más el techo. El rumano será uno de los líderes del 'EuroRayo', un privilegio que se ha ganado de pleno derecho. Sus actuaciones le hicieron merecer el interés de equipos como el Barça, que le tuvo en el radar la temporada pasada. No fue el único, varios equipos de la Premier han preguntado por él este verano, lo que ha llevado al Rayo a hacer un esfuerzo inversor.

El pasado 7 de agosto, la entidad que preside Raúl Martín Presa, anunció un acuerdo con el Villarreal por el que se hacía con el 50% de los derechos de Ratiu que le faltaban por controlar. Los vallecanos abonaron cinco millones (3,5 fijos y 1,5 en variables) en una operación que se hizo sin contar con el internacional rumano, quien se había dejado querer por las ofertas que se planteaban tras una temporada histórica en Vallecas.

El Villarreal, consciente del potencial del jugador, se guardó una opción de recompra y un porcentaje de plusvalía en una futura venta. Durante el final de la pasada campaña también se planteó traer de vuelta a Ratiu, para hacer negocio con él. Entonces, la opción era de siete millones, que se ha multiplicado con este último movimiento. De este modo, el Rayo daba por cerrado el expediente con Ratiu, quien tenía una cláusula de 25 millones a la que siempre se remitía el club.

"Espero dar el mismo o mejor nivel"

Esta negativa a negociar apartó a equipos como el Barça o de la Premier. En Vallecas llegó a hablarse de una oferta de 18 millones y un sueldo sustancialmente superior para el lateral derecho. Finalmente, no se produjo el fichaje de Ratiu como sustituto y rival de Koundé. Si se produce la salida de Héctor Fort al Mallorca, Eric García volvería a ser la opción en la recámara en caso de ausencia del francés, recién renovado hasta 2030.

Ratiu tuvo un debut espectacular en Primera, el 5 de noviembre de 2023 en el Bernabéu, cuando desquició al, por aquel entonces, mejor Vinicius. A partir de ahí su crecimiento ha sido constante. Consolidado en el Rayo, Ratiu quiso pasar página esta misma semana, que ha supuesto un hito en la historia del equipo de Iñigo Pérez.

“Tengo la misma ilusión de siempre, sobre todo al ver al club en Europa. Aquí da igual la alineación, todos hacen un papel importante en el equipo. Es una temporada para dejar nuestro nombre en la historia. Espero dar el mismo o mejor nivel que la anterior". Después de no jugar contra el Neman en la histórica clasificación para la Conference, será titular para tratar de frenar a hombres como Raphinha o Rashford en el maltrecho césped de Vallecas.