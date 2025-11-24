La nueva vida de Marc Guiu

La vida de Marc Guiu tras dejar el FC Barcelona ha dado muchas vueltas. El canterano azulgrana se marchó cedido este verano al Sunderland para ganar experiencia en la Premier League, pero el Chelsea lo recuperó antes de cerrar el mercado por la baja de Liam Delap y la salida de Nico Jackson rumbo al Bayern. Aunque suma 312 minutos en lo que llevamos de temporada, su importancia en los planes de Maresca va en aumento.

Este sábado, en el encuentro entre los 'Blues' y el Burnley, el futbolista de 19 años disputó 14', en los que protagonizó una jugada de potencia y velocidad antes de regalar el tanto a Enzo Fernández para que firmase el 0-2 definitivo, que aúpa al Chelsea a la segunda plaza de la liga inglesa.

Aunque todavía no ha visto puerta en la Premier, el jugador de Granollers sí que se ha estrenado esta temporada, pues anotó un gol en Champions frente al Ajax y otro en la EFL Cup con el Sunderland, equipo en el que solo jugó tres encuentros antes de ser repescado por los 'Blues'.

Una charla que cambió el rumbo

El año pasado, aunque el canterano azulgrana marcó seis goles con la elástica del Chelsea, todos ellos en la Conference que los ingleses terminaron ganando, Guiu se fue diluyendo en los planes de Maresca. "Hablé con Marc hace dos semanas. Le dije que no me gustaba cómo entrenaba y que tenía que cambiar. No estaba entrenando bien en ningún aspecto", desveló el técnico italiano, quien confirmó que el delantero ha cambiado su rutina de entrenamiento desde entonces: "Desde que hablamos, ha estado al máximo nivel. Por supuesto que sí, está listo para ser titular".

Asimismo, en Inglaterra también se rinden con la nueva versión de Guiu, que compite con Joao Pedro y Delap, ya recuperado, por ser el nueve titular. "Está excepcional. Demuestra paciencia, capacidad de decisión... Merece mucho crédito por eso, porque demostró madurez, capacidad de decisión, timing y ritmo. Los aficionados del Chelsea deberían estar muy emocionados, tenemos un delantero joven muy bueno", alabó Joe Cole tras el partido de este fin de semana en la retransmisión de 'TNT Sports'.

Un Chelsea-Barça especial

El canterano de La Masia tiene por delante un partido muy especial, pues se enfrenta a su exequipo este martes en la Champions League. Guiu solo jugó siete partidos con el primer equipo del Barça, pero le dio tiempo para marcar dos goles a las órdenes de Xavi e ilusionar a la parroquia azulgrana.

No obstante, ese delirio se desvaneció pronto, pues el delantero emprendió un nuevo reto fuera del Spotify Camp Nou, pese a los intentos de Deco de sellar su renovación. "El Chelsea pagó la cláusula y se ha ido. Tenía un contrato antiguo, con una cláusula de seis millones de euros. Se le ofreció un contrato importante y un proyecto importante, pero él tomó la decisión de irse por otro camino", explicó en su momento el director deportivo del Barça.