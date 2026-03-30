La nueva vida de Joan Laporta como presidente electo del Barça

Tras una larga y dura campaña, Joan Laporta ganó el pasado 15 de marzo las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Lo hizo con rotundidad. Con 32.934 votos, un 68,18% del total de los emitidos. Su rival en las urnas, Víctor Font, logró 14.385 votos, un 29,78% del total. Laporta es desde aquel día el presidente electo del Barça, pero no podrá ejercer hasta el próximo 1 de julio, coincidiendo con el inicio de la próxima temporada. Será entonces cuando tomará posesión del cargo.

¿Qué ha hecho y qué hará hasta entonces Laporta? El presidente ha bajado un poco su intensidad, pero sigue con una agenda apretada, agenda de presidente electo. La semana pasada, tras celebrar en Luz de Gas el triunfo en las elecciones, descansó el lunes, aunque recibió por la tarde la visita en su domicilio de Rafa Yuste, presidente en funciones, y Josep Cubells, secretario de la junta directiva, para planificar la cohabitación hasta el 1 de julio. Un día más tarde, el martes, se pasó por la Ciutat Esportiva Joan Gamper para dar ánimos a la plantilla del primer equipo y a Hansi Flick antes del partido de Champions contra el Newcastle.

Además, estuvo en el palco del Spotify Camp Nou como invitado tanto en el partido contra los ingleses, en el que disfrutó con los siete goles marcados por el Barça, como en el de Liga del pasado domingo frente al Rayo Vallecano. El sábado había estado en Amsterdam, invitado por Jordi Cruyff, en el homenaje que el Ajax realizó a Johan Cruyff coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte y el estreno de un documental sobre su figura. Además, paseos con su perro, visitas a su madre y alguna que otra comida en alguno de sus restaurantes favoritos, como ‘Casa Petra, cercano a su domicilio.

Joan Laporta accede a la Ciutat Esportiva acompañado por el presidente en funciones Rafa Yuste. / Valentí ENRICH / Sport

Laporta mantiene una de sus rutinas, la de desayunar en el Café Europa, establecimiento situado en la Avenida Diagonal de Barcelona y cercano al edificio en el que tiene su despacho profesional. Allí acostumbra a desayunar con su núcleo más cercano para luego instalarse en el despacho que comparte con su socio, Xavier Arbós. La diferencia entre antes y ahora es que antes se dirigía, después de pasar por su despacho, hacia las oficinas del club, donde pasaba la mayor parte del día. Ahora, se queda allí. Y desde allí está conectado con Yuste y otros directivos del club cuando éstos necesitan hablar con él. Por ejemplo, estuvo al corriente de todo lo que pasó en la reunión de la junta directiva del pasado jueves.

Es difícil mantener a Laporta fuera de las oficinas, explican los que lo conocen, pero el presidente electo tiene muy claro que no será presidente hasta el 1 de julio y que ahora es más que nada el socio 9.601. Eso sí, con influencia en la toma de decisiones, pues la junta provisional que tiene en Yuste a su cabeza visible debe mirar al futuro y a la próxima junta, de la que, por cierto, formarán parte. Es por ello que Laporta mantiene contacto fluido con Yuste y otros directivos del club vía teléfono o video llamada y que será consultado antes de tomar cualquier decisión tanto en el ámbito deportivo como en el económico, comercial o institucional.

Laporta, en el stand de Noel en Alimentaria / SPORT

Lo ha hecho así desde que pactaron la cohabitación. Sin pasar por las oficinas del club y actuando públicamente como socio. Lo hizo el martes acudiendo a las instalaciones de TV3 para participar en un programa especial sobre Johan Cruyff. También ha concedido un par de entrevistas que tenía pactadas desde antes de ganar las elecciones y el jueves estuvo en Alimentaria visitando el estand de la firma Noel Alimentaria que dirige Joan Boix, exdirectivo del Barça. Este fin de semana, aprovechando que no hay Liga, se ha ido a S’Agaró, su lugar preferido para desconectar. Allí lo hace en la casa que se compró hace unos años y en la que tiene una pequeña granja.

Tras este fin de semana de relax y de cargar pilas, afrontará los últimos meses de la temporada desde su nueva posición de presidente electo y socio. Seguirá departiendo con Yuste y pisando el palco en los partidos que el Barça juegue en el Spotify Camp Nou. No tiene previsto hacer desplazamientos, aunque siempre puede hacer alguna excepción si algún partido lo merece, como una final, una semifinal o encuentros con título en juego.