La nueva vida del 'Emperador' Umtiti en Lecce

El club tiene puestas muchas esperanzas en él y el mayor ejemplo fue el brazalete que lució ante la Roma Está a gusto viviendo en la ciudad y ha trazado buena relación con su compatriota Blin, que llegó en 2021

Muchos meses sin prácticamente sentirse futbolista. Del campo de entrenamiento al banquillo, del banquillo a la enfermería. Y así, en bucle, durante demasiado tiempo. Samuel Umtiti llevaba dos años sin casi experimentar el ‘cosquilleo’ de la competición. Viendo desde detrás de la barrera lo que en sus primeras temporadas en el Barça había visto desde dentro. Y como exitoso protagonista.

A muchos les sorprendió que este verano aceptara poner rumbo a Lecce. Un equipo recién ascendido a Serie A, en una ciudad ‘perdida’ por el tacón de la bota del país italiano. Un club con unas infraestructuras a años luz de las que venía disfrutando en el Barça. Tan solo basta echar un vistazo a las imágenes de su presentación y a las fotos de las oficinas de la entidad presidida por Saverio Sticchi Damiani. En cualquier caso, ‘Sam’ daba este paso con el objetivo único de sentirse de nuevo jugador, volver a disfrutar del fútbol. Fue recibido casi como un héroe. Como si fuera Julio César entrando en Roma después de conquistar la rebelda Galia.

INICIOS COMPLICADOS

No han sido precisamente una balsa de aceite sus inicios. Se sentó por primera vez en el banquillo, convocado por el técnico Marco Baroni, el 28 de agosto para el Lecce-Empoli. No jugó ni un minuto. Tampoco lo haría en los siguientes cinco partidos. Extraño que el técnico creyera que estaba apto para entrar en las listas pero no contara con él. Más aún después de asegurar que Umtiti iba a ser una figura clave de cara al objetivo de la permanencia. Pero todo respondía a un plan. El jugador y el entrenador fiorentino habían pactado que hasta que no vieran que estaba al 100% físicamente y apto para la competición, no entraría en acción.

Según ha podido saber SPORT, ante la Cremonese, en el primer partido tras el parón de selecciones, estaba previsto que dispusiera de sus primeros minutos. Pero circunstancias del partido se lo ‘impidieron’ a Baroni. Sí llegó su hora ante la Roma. El hecho de que el técnico lo colocara de inicio en un partido de tanta exigencia fue significativo sobre la consideración que tiene de él dentro del proyecto. No solo eso, sino que acabó siendo capitán. Llevando menos de dos meses en el club.

Samuel correspondió jugando un gran encuentro (no pudo, eso sí, evitar la derrota por 2-1) en una plaza imponente como el Olímpico de Roma. Y es que dentro del Lecce (y a pesar del ‘run-run’ por su estado físico tras tanta inactividad y de donde venía) nadie ha dudado ni un momento del central galo. Es una apuesta de club y una pieza angular en ese objetivo de la permanencia. La ciudad está encantada con él y espera empezar a verlo liderar al equipo y convertirse en en el gran ídolo. El hecho de tener a todo un campeón del mundo en sus filas es ya de por si un hito para el Lecce. El club, que cuenta con casi 20.000 socios, respira fútbol por los cuatro costados. Sus aficionados son de los más calientes del fútbol italiano y en el estadio se forma un ambiente verdaderamente infernal. Umtiti, que se emocionó con los cánticos y el recibimiento que tuvo cuando aterrizó, está disfrutando al máximo de la experiencia.

ADAPTADO A LA CIUDAD Y AL ECOSISTEMA DEL CLUB

El jugador formado en el Lyon se siente bien físicamente. Sus números en los dos primeros partidos (que ha jugado completos) son muy buenos. Cinco duelos ganados por encuentro, 90% de acierto en el pase, una asistencia de gol...está encontrando sensaciones después de casi dos años sin sentirse jugador. De hecho, no enlazaba dos choques completos desde febrero de 2020. “Baroni confía ciegamente en él. Cree que tiene que ser el abanderado del equipo, el que traslade su experiencia y calidad al resto de la plantilla. Lo ve fundamental para lograr la salvación”, nos comenta Dennis Magrì, periodista del ‘Corriere dello Sport’ en La Puglia.

Sam se ha instalado en Lecce. La comida, el clima (es una de las ciudades más calurosas del país y suele haber una temperatura muy agradable todo el año). Además, ha hecho muy buenas migas con su compatriota Blin, que lleva ya un año en el club. Pero en general ha entrado con buen pie al vestuario y en una ciudad con fama de cálida y acogedora. Ha empezado una nueva era.