La nueva vida del culé Joan Garcia

Joan García, y eso no pasa a menudo en el mundo del fútbol siendo portero (mucho menos en el Barça), es el fichaje estrella del mercado de verano en clave blaugrana. Lo es porque el club pagó su cláusula de rescisión (25 millones) y porque esa inversión supone la más importante realizada por la entidad, pero, sobre todo, porque Deco ha firmado a un porterazo. Si alguien conservaba alguna duda, ante el Rayo, en el último partido antes del parón, quedaron todas despejadas.

Juan Manuel, Joan y Anna, en el refugio de animales de Albacete / INSTAGRAM

La sensación en Vallecas fue la de estar viendo una de esas actuaciones memorables, al nivel de las mejores noches de Ter Stegen o Víctor Valdés. De hecho, Joan Garcia dio la sensación de haber jugado en el Barça toda su vida. Ni un error, estuvo impecable. Su adaptación, pues, ha sido todo un éxito. Tampoco nadie en la dirección deportiva dudaba de ello, ni ante las posibles dudas por no ser lo mismo jugar en el Espanyol que de blaugrana. Y eso que cambios ha habido unos cuantos desde que dio el paso.

Su fichaje por el Barça no solo implicó cambiar de equipo, sino también de residencia. Joan ya vivía en Badalona, lejos de Sallent, durante su etapa en las categorías inferiores del Espanyol y posteriormente se trasladó al centro de Barcelona cuando empezó a jugar con el primer equipo. Ahora, tras firmar por el Barça, se ha instalado en un nuevo hogar más cercano a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, facilitándole los desplazamientos diarios y la integración en la rutina del primer equipo. Lo cierto es que años atrás solía pasear por algunos centros comerciales pasando bastante desapercibido, pero esa intimidad se ha acabado. El Barça le ha dado una exposición mediática que dificulta esos paseos tranquilos de antaño. Eso sí, quienes le conocen aseguran que no tiene un no para nadie. Nunca. Y que sigue siendo la misma persona que era hace unos meses porque eso de la fama le interesa más bien nada. Lo pudieron comprobar quienes coincidieron con él en el GP de Catalunya, al que acudió acompañado de su familia invitado por la organización.

Joan Garcia, con SPORT en Sallent / DANI BARBEITO

En lo personal, Joan comparte su día a día con su pareja, con quien se ha trasladado a vivir cerca de los campos de entrenamiento. También tiene casa en Sallent, su pueblo natal, en el que creció, pero sus obligaciones profesionales no le permiten acudir con demasiada frecuencia a su refugio emocional. La pareja, para celebrar su cambio de hogar, viajaron a Albacete a adoptar a un perro al que han llamado Otto. Lo conocieron a través de los vídeos colgados en Instagram por un refugio de animales que gestiona Juan Manuel.

Joan Garcia siempre ha convivido con estos animales, considerados los mejores amigos del hombre, porque sus padres, Jerónimo y Teresa, siempre han tenido perro, mientras que su hermano Lluís también comparte su tiempo con un can.

Le gusta tener a los suyos cerca

El guardameta recibe visitas de amigos y familiares, lógicamente, la mayoría de las veces cuando no debe afrontar alguno de los desplazamientos del equipo, que están siendo habituales en este inicio de temporada. Por eso muchos de sus amigos y familiares no han podido disfrutar aún de partidos en directo, ya que los tres encuentros oficiales disputados hasta ahora han sido a domicilio. Sí hubo presencia de su entorno en Vallecas para jugar ante el Rayo y en Valencia para jugar ante el Levante. Su círculo más íntimo estará seguro en el Estadi Johan Cruyff.

A nivel personal, Joan sigue siendo la misma persona que era en el Espanyol: cercano con su familia, con sus amigos y con sus compañeros, consciente de su crecimiento profesional pero sin perder la normalidad que lo caracteriza. Su adaptación al Barça refleja un equilibrio entre la exigencia deportiva y la estabilidad personal, consolidando su primer año en un club de primer nivel con confianza y discreción. No le gusta el exhibicionismo ni las apariencias, es simplemente Joan Garcia. Y nada ha cambiado porque defienda la portería del Barça. Sigue buscando la discreción cuando sale a conocer algún restaurante o a comer con sus amigos o su novia.

Joan Garcia contra el Rayo Vallecano en la tercera jornada de Liga / FC Barcelona

Quizá por ese carácter afable y cercano, su adaptación a la plantilla ha sido muy rápida. Ha ayudado que ya conocía a varios de sus nuevos compañeros tras haber coincidido con ellos en las inferiores de la selección española. De hecho, Joan ganó junto a Èric Garcia, Pau Cubarsí y Fermín López los Juegos Olímpicos de París en 2024. En el Barça ha encajado tan bien que el club lo ha elegido para representar al primer equipo en la Diada Nacional de Catalunya que se celebra este 11 de septiembre, así que no se perderá la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, héroe de la resistencia catalana en el asedio de las tropas borbónicas en 1714 que acabó con las libertades del Principado.

Joan Garcia durante el entreno en la Ciutat Esportiva / FC BARCELONA/Marc Graupera

Pero también ha estrechado lazos con jugadores con quien no había coincidido tanto, pero con quienes ha encajado muchísimo y bien. Uno de ellos es Pedri, con el que tiene una conexión especial, pero también con Dani Olmo, con quien comparte, además, representante. Todo ello ha facilitado su adaptación. De todas formas, no existe ni una sola /es/noticiasvoz en el /es/noticiasvestuario que pueda quejarse del de Sallent, sino todo lo contrario porque los adjeti/es/noticiasvos más repetidos son "humilde y trabajador". Ha encajado como un guante.

Relación con los porteros

Ni siquiera la feroz competencia que ha existido y seguirá existiendo, como pasa en cualquier gran club del mundo, en la portería ha supuesto un problema a nivel de convivencia. Más bien todo lo contrario: Szczesny, que ha quedado relegado a portero suplente, está poniéndolo todo de su parte para que Joan Garcia se sienta muy cómodo en cada entrenamiento. Cada uno conoce su rol y lo acepta con respeto.

Iñaki Peña, Joan Garcia y Szczesny en un entrenamiento de pretemporada. / Valentí Enrich / SPORT

Con Ter Stegen, en cambio, no ha coincidido tanto porque la lesión obliga al alemán a realizar entrenamientos específicos para recuperarse tras pasar por quirófano. Pese a ello, cuando se han encontrado, la amabilidad por parte de ambos también ha sido la tónica dominante. Marc-André, en este caso, ha actuado de puertas hacia adentro como el capitán que es, algo que Joan Garcia agradece.

En lo que a los entrenamientos se refiere, no ha notado demasiados cambios a nivel organizativo, también el Espanyol exhibía profesionalidad máxima en cada sesión. Sin embargo, obviamente sí existen cambios en según qué ejercicios montados para que el de Sallent se adaptara lo más rápido posible al sistema de Hansi Flick. Lo coge todo a la primera. También pudo verse ante, por ejemplo, el Rayo. De la Fuente, técnico de porteros, está encantado con él. Charlas, gimnasio o sesiones de vídeos son otras de sus obligaciones en el día a día en la Ciutat Esportiva.

Joan Garcia y Eric se felicitan en Son Moix / Instagram

En apenas unos meses, Joan Garcia ha conseguido integrar su vida personal y profesional de manera coherente: vive cerca de la Ciutat Esportiva, comparte su hogar con su pareja y su cachorro, mantiene contacto con amigos y familiares, y ha establecido vínculos sólidos con compañeros y porteros del equipo. La rutina exigente del Barça no ha alterado su esencia, y Joan continúa siendo un jugador cercano, trabajador y consciente de su entorno. Y lo está disfrutando desde el primer día y es consciente de que lo mejor aún está por llegar.