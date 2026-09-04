La nueva vida de Araujo en Liverpool

En apenas un par de días, la vida de Ronald Araujo dio un giro de 180 grados. Después de que los últimos meses en Barcelona no fueran ni mucho menos los que el uruguayo hubiese deseado, la opción de salir del club azulgrana fue ganando peso durante este verano. Eso sí, debían cumplirse tres requisitos importantes: que fuese un club de primer nivel para demostrar su valía, que pudiera recuperar el protagonismo y, en caso de cesión, que asumiera su ficha entera para evitar que el Barça tuviera que pagar por su salida.

Y ahí apareció el Liverpool para llevárselo en una operación exprés: cesión por una temporada con opción de compra y el uruguayo se bajaba la ficha entre un 10 y un 20% para que las negociaciones llegaran a buen puerto. Así, el club 'red' se puso en contacto con el entorno del jugador a mediados de la primera semana de agosto y, a finales, Araujo ya había tomado la decisión de dejar Barcelona y asumir el nuevo reto.

Araujo quiere ser importante este año en Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

Todo en un par de días y tras una llamada de Andoni Iraola de apenas veinte minutos. No necesitó más. El técnico vasco le vendió el proyecto a las mil maravillas y le ofreció la posibilidad de estar en un club ganador donde podía ser importante. Si había alguna duda en la cabeza del uruguayo terminó disipándose en un santiamén.

Encantado con la decisión

El central firmó el 10 de agosto por el Liverpool por una temporada y, a día de hoy, está encantado con la decisión tomada. El uruguayo, a diferencia de muchos otros jugadores que optan por residir cerca de Manchester, está viviendo junto a su familia en la misma ciudad de Liverpool, cerca de la ciudad deportiva, con la idea de adaptarse lo mejor y más rápido posible a su nueva realidad.

Y en lo deportivo, la adaptación también va por el buen camino. Ha caído de pie en el club, donde piensan que su llegada es una auténtica ganga, y también en un vestuario que le ha mostrado todo el respeto, llegando ya como un jugador de peso en el mundo del fútbol, algo que le enorgullece. Jugadores como Mac Allister, Mamardashvili, Víctor Muñoz o Alisson (recordemos que Araujo también habla portugués), aprovechando el idioma, le están ayudando en estas primeras semanas.

Araujo, en Anfield / @LiverpoolFC

Todo para que, sobre el verde, el uruguayo recupere la versión que le hizo ser uno de los centrales más imponentes del Viejo Continente. Sabe que su estilo de juego casa bien con el de la Premier League, que siendo competitivo en esta liga puede jugar donde sea y, además, quiere aprovechar la oportunidad de aprender de uno de sus grandes ídolos: Virgil Van Dijk. De momento, ya ha jugado minutos junto al holandés y la idea es que el uruguayo, poco a poco, se vaya asentando en esa dupla defensiva que apunta a ser importante en Inglaterra.

Eso sí, no será de un día para otro. Araujo ya ha ido acumulando minutos, pero Iraola no quiere asumir riesgos tan pronto con él. Desde un primer momento, el ex del Barça se ha encontrado con un técnico que le está exigiendo al máximo en los entrenamientos, que habla con él a diario y que le quiere llevar al nivel más alto en lo físico y lo mental, pero sin forzar la máquina. Sabe que viene de una lesión de gemelo y de una etapa en el Barça donde no ha tenido demasiado protagonismo.

Una oportunidad única

Así, la idea es que vaya entrando poco a poco en el equipo, incluso desde el lateral, donde el cuerpo técnico le ha transmitido que podría ocupar esa demarcación en caso de necesidad, igual que hizo en el conjunto azulgrana.

Son pocas semanas las que lleva Araujo en Liverpool, pero la única idea que ronda por su cabeza es la de hacer un gran año y demostrar su valía. En junio, cuando acabe la temporada, ya se sentarán las tres partes para hablar de cuál debe ser el futuro de un central uruguayo que deja un vacío en Can Barça esta campaña. Tanto en lo deportivo como en lo personal.

Jugadores como Pedri, Raphinha, Gavi y Lamine se han puesto en contacto con él en las últimas semanas para mostrarle su cariño. Barcelona siempre será su casa, pero, de momento, quiere aprovechar este año para dar un puñetazo encima de la mesa y demostrar que el mejor Araujo no es cosa del pasado.