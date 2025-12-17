Nueva tanda de peluches de 'CAT'

Si hace poco 'CAT', mascota del FC Barcelona, estaba de aniversario, ya que cumplió un año el 29 de noviembre (fecha en la que la propia institución llegaba a los 126 años de historia), menos de un mes después volverá a estar de celebración.

Y es que este jueves 18 de diciembre saldrá a la venta la segunda tanda de sus peluches, después del éxito de su lanzamiento. De esta manera, teniendo en cuenta los pocos días que quedan para celebrar la Navidad, apunta a convertirse en uno de los regalos más solicitados a Papá Noel o a los Reyes Magos. Cabe recordar que salieron a la venta con un precio de 34,99 euros, por lo que desde el club culer se están potenciando los ingresos de merchandising gracias, en parte, a su mascota.

El peluche CAT / Dani Barbeito / SPO

Un gran éxito

El pasado jueves 4 de diciembre el club inició la preventa exclusiva para socios, y las existencias se agotaron en poco menos de media hora. Al día siguiente, viernes 5 de diciembre, se lanzó en las tiendas online y físicas, pero de manera limitada, con solo 5.000 existencias de la mascota en miniatura presentada en el 125 aniversario del club. Por ello mismo, volvieron a 'volar' y en un par de horas ya no podían encontrarse, con la excepción de las páginas de reventa donde algunos 'aficionados' trataron de lucrarse y especular con los peluches.

A modo de curiosidad, el modelo existente es de 'CAT' con la equipación de la pasada campaña, la 24/25, por lo que habrá que ver si desde el FC Barcelona se lanzan nuevas versiones en el futuro con la camiseta de esta temporada o, incluso, con modelos 'retro'.

De villano a héroe

Pese a que ya queda algo lejos y no muchos lo recordarán, los primeros partidos en los que 'CAT' hizo aparición en el Estadi Olímpic Lluís Companys estuvieron lejos de dejar un buen recuerdo en la hinchada. Ante la UD Las Palmas, la nueva mascota hizo su debut un día después de ser presentada en la gala del 125 aniversario del club, en un partido que finalizó con derrota por 1-2.

No fueron mucho mejor sus dos siguientes choques, ya que ante el Leganés el 15 de noviembre también hubo sorpresa y el conjunto 'pepinero' se impuso en la Ciudad Condal, así como también ganó el Atlético de Madrid en el último partido de 2024, completando el triplete de tres partidos con 'CAT', tres derrotas. Tras esa seguidilla negativa, en redes sociales llegaron a acusar a la mascota presentada por la junta de Joan Laporta de haber traído mala suerte y, por ello, pidieron que se dejará de utilizar por superstición.

Ahora, un año después, la situación ha dado un vuelco y 'CAT' se ha ganado la estima de gran parte de la afición azulgrana, que lucha con todo para adquirir sus tan deseados peluches.