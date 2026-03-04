La nueva realidad de Joao Cancelo

Muchas conclusiones positivas para el FC Barcelona tras la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid a pesar de acabar muriendo en la orilla. El conjunto blaugrana llegaba al compromiso tras una actuación muy completa frente al Villarreal en la Liga y dio un paso más a todos los niveles para golear al cuadro colchonero. Solo faltó redondear la noche con el tanto que hubiera forzado la prórroga, pero no pudo ser.

Se vieron las mejores versiones de prácticamente todos los futbolistas blaugrana ante el Atlético. Lamine Yamal, Marc Bernal, Pedri, Pau Cubarsí... Muchos jugadores culés brillaron para empequeñecer a los de Simeone. También un Joao Cancelo que, si contra el Levante hace poco más de una semana empezó a mostrar los motivos por los que Deco apostó por él en el mercado de invierno, ante los rojiblancos se justificó su fichaje. Lo hizo él con su rendimiento y lo ratificaron las desafortunadas lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde.

La segunda etapa del portugués en el Spotify Camp Nou no empezó demasiado bien. El luso acusó la falta de continuidad en los primeros meses de la temporada con Al-Hilal y sufrió para adaptarse al máximo nivel competitivo del fútbol europeo. Algo completamente normal y comprensible que no le afectó lo más mínimo ni después de su mal partido en Albacete. A sus 31 años, muy consciente de sus virtudes y defectos, Joao tenía claro que solo necesitaba tiempo para ponerse a tono y recuperar sensaciones. Hansi le esperó y, cuando llegó el momento, confió en él.

Fichaje justificado

Y no pudo responder mejor Cancelo. Desde el primer segundo contra el Levante ya se vio a un futbolista completamente diferente al que había pasado desapercibido en el terreno de juego durante su primer mes. Incisivo, eléctrico, ofensivo, solidario en defensa... Realizó una asistencia y media en el triunfo del Barça frente el cuadro 'granota' y sembró las semillas de la versión que floreció en el intento de remontada histórica en la Copa.

Tras empezar en el lateral izquierdo y abrir mucho el campo, la temprana lesión de Koundé obligó a Joao a desplazarse al lateral derecho. Allí disputó la mayoría de los 90 minutos contra el Atlético de Madrid. Despejó las dudas sobre su compenetración con Lamine Yamal y se asoció muy bien con él ofensiva y defensivamente, fue un 'cuchillo' en ataque y asistió a Marc Bernal en la tercera diana de la noche. En 112 intervenciones, ejecutó 77 pases precisos, completó dos regates, recuperó tres balones y ganó seis duelos.

Si entre su crecimiento y el contratiempo físico de Koundé ya había pocas dudas de que Hansi Flick lo necesitaría como mínimo hasta el parón de selecciones de finales de mes, periodo durante el cual el Barça disputará tres jornadas muy importantes de Liga y la eliminatoria de octavos de la Champions contra el Newcastle, cuando Alejandro Balde pidió el cambio en la segunda mitad todavía quedó más claro.

Todas las opciones de Flick en defensa

Y es que, hasta que el francés y el canterano se recuperen de sendos problemas musculares, Joao Cancelo será una de las dos alternativas de Flick en ambos laterales. Compartirá el costado izquierdo con Gerard Martín y el diestro con Eric Garcia. Marc Casadó también puede ser un recurso de emergencia para el carril derecho; el de Sant Pere de Vilamajor ya jugó allí contra el Guadalajara en la primera ronda de la Copa. Cabe recordar que Jofre Torrents, la gran apuesta de futuro del club en el perfil zurdo de la zaga, estará unos tres meses de baja.

En el eje de la retaguardia, Pau Cubarsí y Ronald Araujo quedan como únicos centrales específicos (el uruguayo también tiene experiencia de lateral derecho, pero no con Flick), por lo que el técnico alemán deberá ir 'jugando' con las piezas versátiles en función de sus necesidades y los rivales: la banda en la que juegue Cancelo 'liberará' a Eric o Gerard Martín para el centro de la defensa.