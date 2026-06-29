Nueva oferta por Casadó en el Barça

La carpeta Marc Casadó se está agilizando. El mercado anda algo parado por la celebración del Mundial, pero en el club blaugrana se confía en resolver la situación del canterano antes del inicio de pretemporada a mediados de julio. El agente del futbolista, Jorge Mendes, está escuchando propuestas y abriendo algunas vías de negociación a la espera de una propuesta que convenza, sobre todo, al futbolista. Casadó ha abierto la puerta a salir ante la falta de minutos que tendrá en el proyecto de Hansi Flick, pero prioriza encontrar un proyecto deportivo en el que se le de protagonismo para continuar creciendo.

SPORT ya avanzó hace algunos días la opción del Milan, club en el que Jorge Mendes tiene ascendencia tras el fichaje de Ruben Amorim como nuevo técnico. El agente portugués está cerca de colocar al delantero del PSG, Gonçalo Ramos, y ha puesto la opción de Casadó encima de la mesa. La información ha sido confirmada tanto por la 'Gazzetta dello Sport' y 'Sportitalia'. Esta vía pasaría por una cesión con opción de compra, aunque en el Barça priorizan la venta definitiva del futbolista este verano.

En este sentido, 'Sporitalia' avanza otra posible vía de salida de Casadó. El Besiktas turco se ha puesto en contacto con Jorge Mendes para explorar el fichaje del canterano blaugrana este verano. En este caso sí se hablaría de un traspaso negociable, ya que en el Barça exigen un mínimo de 20 millones de euros fijos por la salida de Casadó. Varios clubs de Arabia Saudí también están tanteando la operación, pero Casadó preferiría quedarse en Europa y en un proyecto en el que pueda jugar competiciones importantes.

El director deportivo del Besiktas, el alemán Eduard Graf, es un gran admirador de la escuela Barça y estuvo siempre muy atento en la posible caza de futbolistas salidos de La Masia cuando fue el jefe de ojeadores del Borussia Dortmund. En el pasado ya intentó el fichaje para el Besiktas de Marc-André Ter-Stegen y su relación con el Barça es buena. Habrá que ver si logran convencer a Casadó de que Turquía puede ser un buen destino para el.

En el caso del Milan, Amorim está priorizando el fichaje de Hujmland para el centro del campo. Le conoce del Sporting de Lisboa, pero su tasación, por ahora, ha hecho imposible su contratación. Además, el futbolista tiene muy avanzadas sus negociaciones para ir al Atlético de Madrid, por lo que parece improbable que el Milan pueda optar a su fichaje. Casadó sería la gran alternativa encima de la mesa y habrá que ver si gana opciones a medida que pasen los días. Para el Milan es una buena operación a nivel económico y, más, si pueden conseguir una cesión con opción de compra.