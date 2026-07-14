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FC BARCELONA

Nueva ofensiva judicial del Madrid contra el Barça en el 'Caso Negreira'

El club blanco solicita al juez nuevas diligencias y el requerimiento de documentación sobre el 'compliance' del club azulgrana entre 2010 y 2018

El Barcelona presenta una demanda de conciliación contra Florentino Pérez

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EFE

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Víctor González

Víctor González

El enfrentamiento institucional entre el Real Madrid y el FC Barcelona por el 'caso Negreira' sigue escalando. El club blanco ha dado un nuevo paso en la vía judicial al solicitar al juez instructor nuevas diligencias para ampliar la investigación sobre los pagos realizados por el Barça a las sociedades vinculadas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Según ha avanzado el diario AS, la representación legal del Real Madrid ha pedido que el juzgado requiera al Barça toda la documentación relativa a su sistema de compliance entre los años 2010 y 2018. El objetivo, según el escrito presentado, es comprobar qué mecanismos internos de control existían para prevenir posibles prácticas de corrupción deportiva y si dichos protocolos llegaron realmente a aplicarse durante ese periodo.

Además, el conjunto madridista también solicita que la Guardia Civil incorpore a la causa diversa documentación relacionada con las sociedades Tresep, Radamanto y Best Norton. En concreto, reclama las facturas, autorizaciones de pago, circuitos internos de validación y auditorías de estas empresas, al considerar que fueron requeridas durante la instrucción pero todavía no constan incorporadas al procedimiento.

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La estrategia jurídica del Real Madrid no se limita a los tribunales españoles. El club presidido por Florentino Pérez mantiene igualmente su ofensiva en el ámbito internacional y ha solicitado a la UEFA que estudie la retirada de los títulos conquistados por el Barça durante el periodo investigado, una posibilidad que únicamente podría valorar el organismo europeo si apreciara motivos suficientes para actuar.

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