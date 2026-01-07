La nueva lesión de Ter Stegen pone en peligro peligro su cesión al Girona

La lesión que obligó a Marc-André Ter Stegen a abandonar de urgencia la concentración del FC Barcelona en Jeddah en la previa de la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club puede ser un grave contratiempo para el guardameta y el club azulgranas en función de la gravedad de su lesión.

Ter Stegen ha tenido que asumir que la llegada de Joan García al vestuario le deja relegado a la suplencia. Hansi Flick y Deco tuvieron muy claro, desde el primer día, que el portero de Sallent tiene que ser el propietario de la meta del Barça durante la próxima década, y sus actuaciones han corroborado que esta firme apuesta es un acierto y el técnico lo ratificó en la previa. Únicamente la lesión de rodilla desplazó a Joan, pero Marc-André no tuvo opciones de aprovechar esta oportunidad al estar recuperándose de su segunda lesión en la espalda.

Fue Wojciech Szczesny el encargado de cubrir la ausencia del meta catalán quien, en cuento estuvo a punto, ha regresado a la titularidad y con un rendimiento espectacular. En cuanto a Ter Stegen, que necesita volver a jugar para recuperar su mejor nivel y optar a una plaza en la lista de Alemania para el próximo Mundial 2026, pudo demostrar que había superado su lesión en el duelo de la Copa del Rey ante el Guadalajara gracias a un gesto del polaco. Un escaparate de cara al mercado de invierno.

Dispuesto a salir

Consciente de su situación, Marc se abrió a dejar el Spotify Camp Nou si se cumplían ciertas condiciones. El deseo de Ter Stegen de buscar una cesión que le permitiera no alejarse demasiado de Barcelona, debido a diferentes asuntos personales, convirtió en una magnífica opción la apurada situación del Girona, que busca diferentes refuerzos para Míchel, entre ellos un guardameta.

El alemán estaba dispuesto a rebajar sus ingresos para que el Girona y pudiera asumir una parte de su ficha y de esta manera encajar en el balance económico del club. También su técnico, Míchel, estaba encantado con la posibilidad de contar con un futbolista que iba a elevar de manera qualitativa el nivel de la plantilla en esta demarcación...

Ahora, los problemas en la rodilla obligan a parar a Marc-André y frenan por el momento los planes del responsable deportivo del club gironí, Quique Cárcel hasta conocer exactamente cuál es el estado físico del internacional germano.

El Girona ya era consciente de que, de concretarse, se podía tratar de una operación a largo plazo, de final de mercado de invierno. Ahora, con más motivo, todo queda a expensas de conocer el resultado de las pruebas a las que se somete este miércoles el jugador, ya de regreso en Barcelona.