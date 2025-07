La nueva Juventus enfría su interés por Araujo

Ronald Araujo puede salir del Barça por 65 millones de euros hasta el próximo 15 de julio. La cláusula que rebaja su salida ha llegado al ecuador sin sobresalto alguno y todo indica que el central se mantendrá en la plantilla tal y como es el deseo de Hansi Flick. La Juventus se lanzó a por él en el mes de enero y se estuvo cerca de pactar un acuerdo de traspaso, pero el interés de los italianos se ha enfriado mucho desde entonces porque la cúpula deportiva saltó por los aires en el mes de junio y los nuevos gestores están apostando, hasta ahora, por un mercado muy diferente.

Araujo estuvo en conversaciones con el entonces director deportivo del club, Cristiano Giuntoli, persona que mantenía una relación muy cercana con los representantes del futbolista. Fue el propio Giuntoli el que estuvo cerca de convencer al futbolista y el que habló con el Barça para intentar arrancar un acuerdo, que estuvo muy cerca de concretarse. Para el exdirector deportivo, Araujo era una de las piezas clave para construir un nuevo proyecto de futuro.

En junio, todo saltó por los aires. Hubo muchos problemas con Thiago Motta y se cambió de entrenador y Giuntoli quedó tan tocado, que la Juve decidió su despido el pasado mes de junio colocando a Damien Comolli, como nuevo jefe de operaciones deportivas del club. Comolli llegó procedente del Toulouse, dónde presidía el club, y está realizando una planificación muy comedida y sin demasiados fichajes millonarios. De hecho, como central han firmado a Pierre Kalulu, del Milan, por unos 15 millones de euros.

Ronald Araujo decidió finalmente descartar a la Juventus en enero para firmar una renovación con el Barça hasta el 2031 pero dejando esta rebaja de su cláusula de rescisión en los primeros 15 días de julio. Se hizo por si el futbolista recibía ofertas y no tenía un papel protagonista en el equipo blaugrana. Pese a todo, la determinación del central es clara y pasa por seguir en el Barça, dónde es un futbolista importante en el vestuario.

No se puede dar nada por seguro porque hay clubs que mantienen interés a pesar de que no han dado un paso, ya que muchos de ellos necesitan dar salida a futbolistas antes de firmar. Existe la opción del Bayern y también la del Manchester United, aunque el proyecto deportivo no entusiasma a Araujo ya que no competirán en Europa. El Barça necesita una gran venta en un verano que se puede hacer largo aunque lo que empieza a quedar claro es que el uruguayo no hará uso de esa cláusula de salida y el 16 de julio todo indica que seguirá en la disciplina blaugrana.