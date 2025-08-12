Nueva junta extraordinaria en el Barça por el 'fair play' financiero

Este miércoles habrá movimientos en las oficinas del FC Barcelona. El presidente de la entidad blaugrana, Joan Laporta, ha convocado una reunión extraordinaria con su junta directiva para tratar algunas cuestiones relacionadas con el 'fair play' financiero.

Según ha podido confirmar SPORT, se pedirá un aval de siete millones de euros porque se ha excedido el presupuesto en las secciones, sobre todo, en la de baloncesto. No obstante, según apunta 'Rac 1', existen ciertas reticencias al respecto porque será año electoral y el riesgo es mayor.

Por otra parte, desde la junta directiva presidida por Joan Laporta se estudiará otro aval por si las inscripciones de Joan Garcia, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Szczeseny, Gerard Martín y Marc Bernal no pueden producirse antes del final del mercado de fichajes. Sin embargo, desde el seno del club catalán están convencidos de que este no será necesario.

De hecho, desde el club culer hay optimismo en recibir este miércoles la confirmación de que Ter Stegen sufre una lesión de larga duración que le mantendrá alejado de los terrenos de juego más de cuatro meses. El diagnóstico abrirá, así, la puerta a inscribir de forma inmediata a Joan Garcia sin esperar al ansiado retorno a la regla 1:1.