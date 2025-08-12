FC Barcelona
Nueva junta extraordinaria en el Barça por el 'fair play' financiero
Se pedirá un aval de 7 millones de euros por el exceso de las secciones, principalmente de la de baloncesto
Este miércoles habrá movimientos en las oficinas del FC Barcelona. El presidente de la entidad blaugrana, Joan Laporta, ha convocado una reunión extraordinaria con su junta directiva para tratar algunas cuestiones relacionadas con el 'fair play' financiero.
Según ha podido confirmar SPORT, se pedirá un aval de siete millones de euros porque se ha excedido el presupuesto en las secciones, sobre todo, en la de baloncesto. No obstante, según apunta 'Rac 1', existen ciertas reticencias al respecto porque será año electoral y el riesgo es mayor.
Por otra parte, desde la junta directiva presidida por Joan Laporta se estudiará otro aval por si las inscripciones de Joan Garcia, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Szczeseny, Gerard Martín y Marc Bernal no pueden producirse antes del final del mercado de fichajes. Sin embargo, desde el seno del club catalán están convencidos de que este no será necesario.
De hecho, desde el club culer hay optimismo en recibir este miércoles la confirmación de que Ter Stegen sufre una lesión de larga duración que le mantendrá alejado de los terrenos de juego más de cuatro meses. El diagnóstico abrirá, así, la puerta a inscribir de forma inmediata a Joan Garcia sin esperar al ansiado retorno a la regla 1:1.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- El 'sorpasso' de Eric Garcia
- Rashford siembra la duda para Mallorca
- Marc Casadó solo piensa en el Barça
- Falta de confianza alarmante en Nico Williams
- Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça